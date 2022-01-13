洛阳又有两所学校入选全国围棋特色学校名单

记者12日从洛阳市体育局获悉，中国围棋协会日前公布2022年“全国围棋特色学校(幼儿园)”名单，洛阳两所学校入选。至此，洛阳已有29所“全国围棋特色学校(幼儿园)”，总数居全国地级市前列。 记者12日从洛阳市体育局获悉，中国围棋协会日前公布2022年“全国围棋特色学校(幼儿园)”名单，洛阳两所学校入选。至此，洛阳已有29所“全国围棋特色学校(幼儿园)”，总数居全国地级市前列。洛阳此次入选的学校是洛龙区第一实验小学、洛龙区张衡街小学。 据介绍，中国围棋协会开展全国围棋特色学校(幼儿园)评选工作旨在深入贯彻落实国家“双减”政策，提高素质教育水平，加快学校围棋教育和幼儿园围棋活动的标准化进程，促进学校(幼儿园)围棋教育的扎实开展。 作为国内著名的围棋“百段之城”，目前，洛阳拥有43名围棋职业棋手，职业段位总合149段，在全国地级市排名第一。近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋传统文化普及。目前，洛阳有300多所幼儿园和近百所小学开展有围棋课和围棋社团课，培养了一批“全国围棋特色学校”“陈毅爱心围棋教室”“围棋进校园示范学校”，学棋儿童3万多人，每年全市举办4次围棋段级位赛，每次参赛人数超过2000人。此外，洛阳有3所高校设有围棋社团，洛阳师范学院还在去年被批准为首批全国围棋师资培训试点单位。全市各类围棋培训机构有50多家100个多教学点，业余围棋爱好者达10万人。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛)