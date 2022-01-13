交警“情侣档” 同心守平安

昨日，在开元大道与龙门大道交叉口，市交警支队安乐交巡大队民警刘旭旭正在有条不紊地指挥交通。在相隔6个红绿灯的开元大道与永泰街交叉口，市交警支队洛龙交巡大队民警张沂正在这里执勤。

刘旭旭劝导电动车驾驶人戴安全头盔

昨日，在开元大道与龙门大道交叉口，市交警支队安乐交巡大队民警刘旭旭正在有条不紊地指挥交通。在相隔6个红绿灯的开元大道与永泰街交叉口，市交警支队洛龙交巡大队民警张沂正在这里执勤。

26岁的刘旭旭和25岁的张沂是一对情侣，两人相识于警校。从警校毕业后，两人被分配到交警这个岗位。

前不久，洛阳交警开展城市提质专项整治行动，在城市区50个路口严查电动车及机动车不挂牌、驾驶人不戴安全头盔、越线停车、随意变道、不让行等交通违法行为。刘旭旭和张沂主动请缨，分别担任龙门大道开元大道岗岗长和开元大道永泰街岗副岗长。

两人虽然同在开元大道执勤，一东一西仅相隔6个红绿灯，但因为有各自的职责工作，加上值班备勤，见面的机会很少。