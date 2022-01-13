小学生叶文昌：成长路上“战胜自己”

因喜欢诵读经典、热心公益活动，近日，伊滨区第一实验小学四年级学生叶文昌报名参加了洛阳博物馆开展的小小讲解员活动。

因喜欢诵读经典、热心公益活动，近日，伊滨区第一实验小学四年级学生叶文昌报名参加了洛阳博物馆开展的小小讲解员活动。

洛阳市伊滨区汉字大赛一等奖第一名、洛阳市第二届中小学生作文大赛暨河洛校园小作家大赛一等奖、2019第三届中国(上海)俄罗斯学派钢琴赛河南省一等奖……这名勤奋学习的四年级小学生有多项荣誉加身。

在学校里，叶文昌积极参与班级各项事务。他既是老师的小帮手，又是同学们学习的榜样。在叶文昌的书桌上贴着这样一行字：“战胜自己，不留遗憾。”

叶文昌的阅读量达千万字，《三字经》《西游记》《弟子规》《千家诗》等都在他的阅读范围内。他喜欢品读国学经典，希望从中华优秀传统文化中汲取营养，把美德根植于心；他喜欢阅读历史书籍，在学史中了解文化，增加知识储备量。

在家里，他是父母的贴心棉袄，主动帮妈妈做饭、洗碗，给加班回家的爸爸捶背、捏肩。炎炎夏日，他为长辈准备水果拼盘；寒冷冬日，他为长辈打热水泡脚。

“社会大课堂给我提供了学习、锻炼、成长的机会，我很珍惜。”叶文昌说，他很喜欢参与各项公益和实践活动。在他的带动下，不少同学也一起参与，增进了友谊。他还常把“保护环境，人人有责；节约资源，从我做起”挂在嘴边，决心做一名环保小卫士……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘欢欢）