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刘帅博：想带父母看看外面的世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:39

 

　　家住伊川县江左镇刘楼村的刘帅博，今年以理科632分的优异成绩被西安交通大学智慧能源与智能制造类专业录取。在收到录取通知书的那一刻，他们全家人无比激动，可高额学费让他们陷入了两难境地。

　　刘帅博家有四口人，他的妹妹今年被伊川实验高中录取，母亲因先天性残疾无法劳动，父亲刘五江是一位地地道道的农民，除了外出打工给两个孩子赚取学费，农忙时还要回家务农，所以8389元学费是这个家庭现在面临的最大难题。

　　没有伞的孩子，必须努力奔跑。虽然刘帅博的家庭条件艰苦，但他从不抱怨。“帅博是一个特别积极向上的学生，他总是利用零碎时间来学习。”刘帅博的高中语文老师田增艳说。当其他学生在课余时间放松休息时，刘帅博不是在办公室里请教老师，就是在整理上节课遗留的笔记。不仅如此，每次放假回家，除草、施肥、洗衣、拖地、辅导妹妹功课都是他的必做项目。

　　同时，刘帅博又是幸运的，无论家里再苦再难，家人都非常支持他上学读书。记者在与刘五江交谈时注意到，他多次提及“我得让孩子完成学业”这句话。当得知刘帅博被心仪学校录取时，刘五江及时从工地上赶回来，帮孩子准备上大学所需的物品。“我常年在外打工对孩子照顾不到，但是孩子很争气，所以我无论如何都要让他安心完成学业。”刘五江满怀愧疚地说。

　　除了家人的支持，热心人士也给了刘帅博不少帮扶与鼓励。刘帅博在伊川一高上学时，班主任邹学礼得知他的家庭情况后，及时向学校反映，使他获得资助完成高中学业。当村民得知刘帅博考上大学后，纷纷5元、10元、20元地给他捐款。驻村第一书记刘政委也帮忙牵线搭桥，联系洛报爱心帮扶中心的工作人员。“我非常感谢帮助我的爱心人士，我到大学后一定努力学习，成为对国家有用的人才，将来回馈社会。”刘帅博说。

　　谈及未来的计划时，刘帅博坚定地说：“我想带父母看看外面的世界，以后也会把父母带在身边，照顾他们。”

　　希望有更多的爱心人士和团体能帮助刘帅博，以及像刘帅博一样的寒门励志学子。爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。（洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 陈言真）

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　　爱心人士和爱心单位捐款途径

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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