洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全面提升信访工作水平 不断夯实基层治理基础
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:28

　　昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县接访并调研“五星”支部创建、乡村产业发展等，强调要切实提升政治站位，全面提升信访工作水平，不断夯实基层治理基础，扎实开展“五星”支部创建，激活乡村全面振兴的内生动力。

　　杨骁到汝阳县信访局接访，听取汝阳县近期信访工作完成情况和前期接访案件办理情况，逐案研究解决措施和办法。杨骁强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要论述，扛起为民解难、为党分忧政治责任，不断提高信访工作水平。要加强调度研判，严格按照“132277”工作流程办理，建立健全接访处访、牵头协调、分工负责信访工作机制，不断夯实信访工作基层基础。要压实各方责任，全面查摆信访工作漏洞，勇于担当、善于作为，真正做到守土有责、守土尽责、守土负责。要践行严实作风，规范工作流程，提高办理效率，提升服务质量，依法依规及时解决群众合理诉求，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　随后，在汝阳县三屯镇东保村，杨骁听取“五星”支部创建等情况汇报，到村集体经济项目辉煌养殖场调研养牛产业发展。在三屯镇丁沟村，杨骁与李阿婆香包非遗传承人李水琴深入交流，鼓励她以非遗项目带动村民就近就业，帮助群众增收致富。杨骁强调，要坚持党建引领，把“五星”支部创建与乡村振兴“151”工作举措贯通起来，全面提升乡村治理水平。要聚力产业兴旺，找准富民产业，尤其要围绕牛羊产业发展，加大金融支持力度，延伸产业链条，提高牛羊产业质量效益和竞争力。要凝集创建共识，持续开展“五星”支部创建动员宣传，充分了解人民期盼、吸收群众智慧，汇聚起协同推进乡村振兴的强大合力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 古风古韵洛阳城：吕祖庙
  • 上跨陇海铁路桥成功转体 新伊高速今日...
  • 洛阳市机关事业单位已向社会群众开放1...
  • 洛阳以“两个建设、三个改造”为重点 ...
  • 网友反映洛阳博物馆内闷热 市文物局回复
  • 江凌到伊川县调研乡村振兴工作
  • 八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧...
  • 洛阳首位！郭爱和获评中国工艺美术大师
  • 西工小街商业街焕发新活力
  • 前七个月，洛阳制造业高质量发展成效显著
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    蜀葵花盛开

    夏日荷塘美景

    近赏荷花

    漫游随唐遗址公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605