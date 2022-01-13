昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县接访并调研“五星”支部创建、乡村产业发展等，强调要切实提升政治站位，全面提升信访工作水平，不断夯实基层治理基础，扎实开展“五星”支部创建，激活乡村全面振兴的内生动力。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县接访并调研“五星”支部创建、乡村产业发展等，强调要切实提升政治站位，全面提升信访工作水平，不断夯实基层治理基础，扎实开展“五星”支部创建，激活乡村全面振兴的内生动力。

杨骁到汝阳县信访局接访，听取汝阳县近期信访工作完成情况和前期接访案件办理情况，逐案研究解决措施和办法。杨骁强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要论述，扛起为民解难、为党分忧政治责任，不断提高信访工作水平。要加强调度研判，严格按照“132277”工作流程办理，建立健全接访处访、牵头协调、分工负责信访工作机制，不断夯实信访工作基层基础。要压实各方责任，全面查摆信访工作漏洞，勇于担当、善于作为，真正做到守土有责、守土尽责、守土负责。要践行严实作风，规范工作流程，提高办理效率，提升服务质量，依法依规及时解决群众合理诉求，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

随后，在汝阳县三屯镇东保村，杨骁听取“五星”支部创建等情况汇报，到村集体经济项目辉煌养殖场调研养牛产业发展。在三屯镇丁沟村，杨骁与李阿婆香包非遗传承人李水琴深入交流，鼓励她以非遗项目带动村民就近就业，帮助群众增收致富。杨骁强调，要坚持党建引领，把“五星”支部创建与乡村振兴“151”工作举措贯通起来，全面提升乡村治理水平。要聚力产业兴旺，找准富民产业，尤其要围绕牛羊产业发展，加大金融支持力度，延伸产业链条，提高牛羊产业质量效益和竞争力。要凝集创建共识，持续开展“五星”支部创建动员宣传，充分了解人民期盼、吸收群众智慧，汇聚起协同推进乡村振兴的强大合力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)