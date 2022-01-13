看“结果”也看“过程”——三谈推动文明城市创建工作提质增效

一个个农贸市场在“规范化+智慧化”改造中上演兼具烟火气与高颜值的蝶变，一座座新建停车场于“上天入地”中开辟缓解停车难的新空间……锚定文明创建年度目标，全市上下“事情一件件落实、节点一步步推进”，以稳扎稳打的努力换来了洛阳文明指数的节节攀升。

一个个农贸市场在“规范化+智慧化”改造中上演兼具烟火气与高颜值的蝶变，一座座新建停车场于“上天入地”中开辟缓解停车难的新空间……锚定文明创建年度目标，全市上下“事情一件件落实、节点一步步推进”，以稳扎稳打的努力换来了洛阳文明指数的节节攀升。

有人说，再美好的期待，也要经历一个久久为功的过程。诚然，干事创业，我们往往会有很多想要实现的目标、得到的结果，但“千里之行，始于足下”，过程尤为重要。正如文明创建，这是一项牵涉面广、涉及人多且难度颇高的系统工程，是一个日积月累的过程，每一步都需要走得踏实、走得稳健，也都需要把“结果”与“过程”有机统一起来，既要奔着结果去，也要追求过程实打实，一步一个脚印向前走。

更进一步讲，我们创建文明城市，是为让城市的环境更整洁、秩序更规范、服务更完善，是为解决群众在食品安全、医疗卫生、社会治安等各个方面的所需所急所盼，是为让城市更有颜值和气质，是为让市民更充分感受文明的滋养和温暖。要实现这样的目标，注定没有捷径可走，也不可能一蹴而就，唯有脚踏实地，把目标“分解化、过程化”，方能不断进阶跃升。

刷新“文明气象”，需要“结果导向”，更需有“过程意识”。正是基于这样的认识，去年以来，洛阳于顶层设计上“放长线”，将文明创建置于“十四五”乃至更长时期城市工作的统领性位置，并贯穿城市提质各领域全过程；于具体实践上，从开展交通枢纽建设等“五大行动”，到实施背街小巷等“八大专项整治”，再到遍地开花建设社区体育公园和健身中心、连线成片掀起老旧小区改造新热潮等一系列具体动作，都不是只顾“评时”的集中攻坚，而是做足“平常”的持续作战。也正是步步为营，让我们加速以日常工作的“量的积累”实现文明创建“质的飞跃”。

一定意义上看，结果是收获，过程是付出，过程决定着结果。正所谓致广大而尽精微，涵养城市文明非一日之功，只有在过程上下足功夫，才能收获累累硕果！

“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。”咬定创建全国文明典范城市目标不放松，摒弃“投机式”的心态、“运动式”的作风，既看“结果”也看“过程”，既问“干得怎么样”也问“怎样干更好”，工作更踏实、举措更务实、行动更扎实，我们定能拼来“文明之花香满城”！（洛平）