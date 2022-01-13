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水压突然异常 不少居民家里遭了殃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:27

　　近日，洛龙区开元大道与忠义街交叉口附近的美景城小区的居民反映，8日，小区停水，9日恢复供水后水压突然升高，不少居民家中出现漏水情况，造成家具、电器损坏。该小区居民想了解造成这种情况的原因，并希望相关单位尽快处理。

居民家木地板泡水 （图片由居民提供）

　　一名居民说，美景城属于用水转供小区，8日晚，该小区停水，次日早晨恢复供水后，不少居民发现水压异常。

　　“水压太高了，我家里的好几个水管接口处漏水，热水器的阀门也被水冲裂了，厨房、卫生间里满地水。”一名居民说，他们在业主微信群里统计，共有90多户居民家中出现类似情况。不少居民家的水管、热水器、净水器、花洒、阀门爆裂、漏水，一些居民因当时不在家，没能及时进行处理，木地板、家具等被水泡了。

　　10日上午，美景城小区物业公司在业主微信群里通知，因小区发生漏水事件，需要停水维修。随后，居民家中的水压逐渐恢复正常。

居民家花洒阀门崩坏

　　小区里水压过高是什么引起的？是不是供水加压设备出了问题？居民家的损失该如何处理？“我们认为，应尽快确定小区水压过高的原因，相关责任方应对我们的损失负责。我们联系物业公司了解情况，但物业公司一直没有正面回应此事。”一名居民说。

　　昨日上午，记者来到美景城小区物业服务中心。“8日晚小区停水，是因为我们接到了水务集团的通知，称要对小区旁边的一处管线进行施工。没想到恢复供水后，就出现了水压过高的情况。”该小区物业服务中心负责人说，他们也是第一次遇到这种情况，目前正在调查具体原因。

　　“在确定原因和划分责任后，我们会对居民家的损失情况进行统计并上报公司，由公司研究决定如何处理，并尽快给居民答复。”该负责人说。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

　　栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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