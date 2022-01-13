学习劲头足，焦裕禄由外行变成内行（焦裕禄在洛阳）

在中信重工的一金工车间办公室，焦裕禄的“办公桌”上除了图纸，还摆放了很多机械设计、企业管理的书，复原了焦裕禄当年如饥似渴的读书场景。

复原后的焦裕禄“办公桌”

在中信重工的一金工车间办公室，焦裕禄的“办公桌”上除了图纸，还摆放了很多机械设计、企业管理的书，复原了焦裕禄当年如饥似渴的读书场景。

出生在贫苦农家的焦裕禄，从小逃荒、要饭、放牛、当长工，没上过几年学。他在填写个人档案时，学历一栏写的是“高小”，“高小”属于小学学历。

到洛阳工作之前，焦裕禄长期在农村工作，对工业知识一窍不通，是个典型的门外汉，但他并未因此停下学习的脚步。

1954年4月，焦裕禄、王明伦等5人被派往哈尔滨工业大学学习。创办于1920年的哈工大，素有“工程师摇篮”的美誉。进入哈工大后，学校根据他们的文化程度，安排了学习计划，先入速成班，达到高中文化水平后，再编入大学本科班学习。学校发的《几何》《代数》等十几本初高中课本，对焦裕禄来说无异于“天书”。

焦裕禄并没有退缩，他自我加压，主动学习，每天除了吃饭、睡觉，剩余的时间都花在学习上。很快，焦裕禄的数理化成绩飞速提高，不仅在速成班的考试中取得了优异成绩，还被评为优秀学员。

在大连起重机器厂实习时，焦裕禄在《起重机厂报》上连续发表《减速器工段党小组是怎样保证完成计划的》《对工段长工作方法的几点体会》《谈谈前方竞赛中的问题和意见》等几篇文章，提出了加强思想政治工作、全面发动群众、改善企业管理等方面的意见，还为车间基层干部总结了一套工作经验。

在洛阳矿山机器厂，焦裕禄也没有停下学习的脚步。

1957年10月，高才生赵广宜从苏联留学后回国，被分配到洛阳矿山机器厂一金工车间工作。他报到那天，焦裕禄正在读书，手边还放着《机械工业企业管理概论》和《机械制造工艺学》等书。焦裕禄指着桌上的书，用浓重的山东口音说：“党号召我们向科学进军，我只能见缝插针，利用空闲时间看点书、学点知识。”

“耕耘之外以行仁为务”，这是焦家族谱里的家训，也是焦裕禄最初的人生理想。通过不断学习，他在洛矿由外行变成内行，成长为懂技术、懂管理的车间主任。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）