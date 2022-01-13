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立遗嘱是“让岁月和人生和谐相处”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:21

　　看晚报，老伴儿去世后，留下50万元存款，由于老伴儿生前未立遗嘱，我市81岁的施老太太和子女们对存款继承分歧太大，结果闹得母女反目，伤透了心。为防止家庭矛盾重演，施老太太打算尽快立自己的遗嘱。晚报调查发现，越来越多的中老年人像施老太太一样改变态度，愿意接受以立遗嘱的方式处理身后事。

　　有人说，你无法确定明天和意外哪个先来，如果什么都没说就走了太遗憾。当人与死亡这道终极命题相遇，以遗嘱形式明确财产如何分配，是每个公民依法享有的权利和对人生的终极规划。随着民法典在原有遗嘱的形式上增加了打印、录像等新的遗嘱形式，立遗嘱也变得更加便捷。然而，在传统观念中，遗嘱总是和死亡联系，谈论死亡不吉利，人们通常也闭口不谈立遗嘱。因没有立遗嘱而产生的继承纠纷时有发生，导致有的亲人反目成仇，甚至对簿公堂。

　　立遗嘱不是终点，而是新起点。或许它不意味着人们对于死亡没有恐惧，而是他们在订立遗嘱的过程中，重新审视了过往和未来的人生。这次晚报调查显示，七成以上受访者认为有必要立遗嘱，少数人已经立有遗嘱。越来越多人认识到，安排好自己的身后事，有利于家风传承、预防纠纷、维护和谐家庭关系，也是对家人负责。这意味着大家对立遗嘱，更多的是一颗平常心，体现了一种理性的态度、观念的进步。换句话讲，越能凝视死亡的真相，就越能理解生命意义，悟透活着的真谛，增加快乐健康、向阳而生的愿望和动力。

　　正视死亡不是轻视生命，恰恰是为了更好地活着。立遗嘱是“让岁月和人生和谐相处”。中老年人不妨根据实际立遗嘱、为人生做好终极规划，同时加强健康管理，多运动、多社交、多开心，用积极阳光的心态面对生活工作得失，用对待遗嘱的那份郑重来编织晚年生活，在未知终点中过好每一天，就像作家木心所言：岁月不饶人，我亦未曾饶过岁月！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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