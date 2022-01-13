逃犯在拍戏现场当群演 民警赶到看他还怎么演

涧西区一家火锅店的员工盗走店内用于点餐的平板电脑后，潜逃至河北一个影视基地当群众演员，以此躲避打击。

涧西区一家火锅店的员工盗走店内用于点餐的平板电脑后，潜逃至河北一个影视基地当群众演员，以此躲避打击。近日，警方赶赴当地，将正在拍戏的犯罪嫌疑人抓获。

今年1月13日下午，涧西公安分局巡特警大队民警接到涧西区万达广场附近一家火锅店报警称，店内用于点餐的两个平板电脑等物品被盗，总价值万余元。民警调取监控视频发现，店员章某具有重大作案嫌疑，人已下落不明。

随后，民警将章某列为网上逃犯。7月底，民警经综合分析研判和请求外地协查，锁定章某藏于北京市大兴区。民警赶到北京后，发现章某已经离开。后在当地警方的帮助下，他们把追捕范围缩小至河北省张家口市怀来县。8月2日1时许，民警在怀来县的一个影视基地，将正在当群众演员的章某抓获。

民警调查得知，2015年，章某曾因盗窃罪被判处有期徒刑，刑满释放后靠打零工为生。今年1月，他应聘到涧西区一家火锅店上班，然后利用员工身份将店内的两个平板电脑偷走。临走时，章某还将同事的黑色双肩包等物品一并偷走。之后，他通过网络销赃，非法获利近千元，为躲避打击逃往外地。目前，章某已被刑事拘留。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）