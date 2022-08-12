西工小街是我市发展较早的商业街之一，承载着大家的情怀和美好记忆，但随着城市的发展和电商的繁荣，该街区一度从繁华走向落寞。

开栏语

你可曾记得，10年前的洛阳什么样？你可曾留意，10年间洛阳发生了怎样的变化？

从2012年到2022年，河洛儿女牢记习近平总书记嘱托，坚持以创新引领发展，围绕建强副中心、形成增长极，努力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。这10年，注定会在洛阳的发展史册上留下浓墨重彩的印记。自今日起，本网在《奋进新征程建功新时代——非凡十年 出彩洛阳》专栏下，开设《我的家乡变了样》子栏目，通过城市10年间发展的新旧对比照片，带读者感受城市发展与百姓生活的变化，满怀信心地迎接党的二十大胜利召开。

昔日的西工小街

西工小街是我市发展较早的商业街之一，承载着大家的情怀和美好记忆，但随着城市的发展和电商的繁荣，该街区一度从繁华走向落寞。