上合组织国家使节看河南活动代表团来洛访问 徐衣显会见代表团一行

10日至11日，由上海合作组织副秘书长索海尔·汗率领的上合组织国家使节看河南活动代表团访问我市。

10日至11日，由上海合作组织副秘书长索海尔·汗率领的上合组织国家使节看河南活动代表团访问我市。10日下午，市长徐衣显会见了代表团一行。

徐衣显对代表团一行表示欢迎。他说，洛阳是底蕴厚重的十三朝古都、风光秀丽的国际文化旅游名城、享誉海内外的牡丹花城，也是产业基础雄厚、科技实力强盛的现代化工业城市，经济发展呈现良好态势，人民生活质量不断提高。中国国家主席习近平积极倡导“上海精神”，为推动构建更加紧密的上合组织命运共同体注入了强大动力，也为洛阳主动融入开放大格局、加强与上合组织国家之间的交流合作提供了重要历史机遇。近年来，洛阳市抢抓机遇，着力构建法治化市场化国际化一流营商环境，加快建设制度型开放新高地，多层次、宽领域、全方位开放格局逐渐形成，与上合组织国家之间的交流合作日益频繁、取得丰硕成果。截至目前，洛阳市已与62个包括上合组织成员国在内的“一带一路”沿线国家和地区建立了经贸关系。当前，洛阳正以国际视野谋划推动中原城市群副中心城市建设，书写服务国家大战略与加快自身大发展有机统一的“洛阳实践”，扩大对外开放的需求更加迫切，前景更为广阔。诚挚希望与上合组织秘书处建立长效合作机制，加强与上合组织国家在文化旅游、跨境电商、装备制造、现代农业及教育医疗等更多领域的务实合作，在“买全球、卖全球”中深度嵌入全球产业链、供应链，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

索海尔·汗高度赞赏洛阳经济社会发展取得的成就，对我市的热情接待表示感谢。他说，上合组织秘书处将充分发挥自身优势，积极推动上合组织成员国地方政府同洛阳开展经贸、教育、文化、旅游以及跨境电商等多领域、深层次交流合作，共同造福各国人民。

代表团是在参加第六届全球跨境电商大会期间来洛访问的。在洛阳，代表团参观了洛阳牡丹瓷博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、应天门遗址博物馆等文旅项目，并到一拖集团等企业实地考察。

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳随团来访。省委外办二级巡视员焦开举，市委常委、统战部部长、副市长李新建参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 吕百营)