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洛阳举办就业援助招聘会 现场送岗1245个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 20:59
残疾人咨询

　　“您好，我打字速度快、沟通能力强，时间也比较自由……”11日上午10点，在洛阳市人力资源市场，41岁的史丽娜手摇轮椅，来到洛阳市残疾人职业技术培训学校的招聘展位前进行自我推介。

　　当天，洛阳市就业援助“暖心活动”专场招聘会在这里举办，本次招聘会由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市民政局、洛阳市残疾人联合会主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办。

寻找合适的招聘信息

　　与普通招聘会不同，这次招聘会的主题是“援助暖民心就业解民忧”，主要针对残疾人、低保家庭、脱贫家庭、零就业家庭成员等就业困难群体，帮他们牵线送岗。由于准备充分，且提前对外发布活动通知，当天招聘会共吸引36家企业报名参加，提供岗位1245个，到现场的求职人员达到1870人。

咨询

　　记者在招聘现场看到，招聘企业提供的岗位十分丰富，其中多数限制条件比较少，对应聘者的专业、技能要求不高，像销售专员、店员、理货员、保洁员、疫情防控管理员等岗位，多数人都能胜任。而在求职人员中，既有史丽娜这样的残障人士，也有缺少学历和技能的就业困难人员。

　　“‘淘宝云客服’这个岗位比较适合你，入职前免费培训3个月，入职后月工资不低于3000元，多劳多得，只要有电脑在家就能做。”现场，听完史丽娜的简短自我介绍后，洛阳市残疾人职业技术培训学校的招聘负责人当即决定录用，史丽娜也十分中意对方推荐的岗位。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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