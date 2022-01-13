在卓创陶瓷文化创意园，有一群大学生在欣赏惟妙惟肖的泥塑，并在一旁模仿雕塑打卡留影。这是“青年看宜阳”活动的第二站——红星小镇。

在卓创陶瓷文化创意园，有一群大学生在欣赏惟妙惟肖的泥塑，并在一旁模仿雕塑打卡留影。这是“青年看宜阳”活动的第二站——红星小镇。据了解，本次活动由宜阳县委宣传部、团县委组织。

8月11日， “青年看宜阳”系列活动正式开幕。本次活动有宜阳籍返乡大学生、青年志愿者代表、青年团干部等近40人参加，先后参观了赵老屯民俗文化村、卓创陶瓷文化创意园“红星小镇”和宜阳博物馆。

赵老屯民俗文化村，是一个3A乡村旅游景区，各色餐饮民俗小店弥漫着迷迭香气。在这里，青年们欣赏了传统豫西民居建筑风格，了解当地饮食特色，深入了解其民俗文化。

在卓创陶瓷文化创意园，青年们参观宏涛艺术工作室，欣赏了精美的河洛泥塑。

随后，青年们在宜阳博物馆跟随讲解员不仅了解发生在宜阳的历史事件、历史人物，感受了宜阳悠久的文化历史，而且参观了宜阳革命历史展，回顾红色岁月。

参观结束后，几位青年代表畅谈了自身感受。大家纷纷表示，此次活动让他们深入领略了宜阳的独特历史、民俗和文创魅力，对宜阳发展的自信心自豪感更强、以青春力量投身经济社会发展的决心更坚定。最后，在宜阳博物馆门口，众人拉起“富美宜阳青春有我”的横幅合影留念，活动取得圆满结束。

据悉，此次“青年看宜阳”系列活动为期1个月左右，力求让广大青年真正走进宜阳、了解宜阳、热爱宜阳，不断提升宜阳发展与青年的契合度，真正把宜阳打造成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。(海迪 文/图)