洛阳首位！郭爱和获评中国工艺美术大师

11日，记者从洛阳市工信局获悉，近日中国轻工业联合会正式公布第八届中国工艺美术大师名单，郭爱和榜上有名，系洛阳首位中国工艺美术大师。

11日，记者从洛阳市工信局获悉，近日中国轻工业联合会正式公布第八届中国工艺美术大师名单，郭爱和榜上有名，系洛阳首位中国工艺美术大师。

郭爱和自1986年起从事三彩艺术创作，围绕传承和创新三彩技艺做了大量工作，通过构建“洛阳三彩学”，提出“陶瓷源”“中国窑”等学术概念，使“洛阳三彩”成为独立的陶瓷艺术门类，曾获得“文化部优秀专家”“中国工美行业艺术大师”“中国陶瓷艺术大师”“省五一劳动奖章”“河洛大工匠”等荣誉称号。其三彩作品特色鲜明，有“艳、亮、透、流、融”等艺术特点，在国际外荣获各类奖项百余项，分别被法国卢浮宫、希腊亚洲艺术博物馆、中国工艺美术馆、中华民族艺术珍品馆、上海工艺美术博物馆、上海中心大厦、河南博物院等永久收藏。

中国工艺美术大师，是授予国内工艺美术创作者的国家级荣誉称号，代表了工艺美术各个门类、领域的最高技艺水准，是中国工艺美术行业内最具权威的评定之一，其评选堪称中国工艺美术界的“奥林匹克”。自1979年迄今，中国工艺美术大师评选工作已开展八届。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷）(受访者供图)