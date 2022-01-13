前七个月，洛阳制造业高质量发展成效显著

今年前七个月，围绕落实省、市“十四五”制造业高质量发展规划，洛阳大力开展产业集群建设、产业协同创新、项目建设等重点工作，目前成效显著。

今年前七个月，围绕落实省、市“十四五”制造业高质量发展规划，洛阳大力开展产业集群建设、产业协同创新、项目建设等重点工作，目前成效显著。这是记者在11日召开的全省制造业高质量发展座谈会(西部片区)上了解到的。

在瞄准产业风口，布局产业集群上，洛阳研究制定了高端轴承等十大产业集群发展实施方案和支持政策，梳理细化40个重点发展领域、277家重点提升企业、250个总投资1583亿元的重点项目、46个重点产业园区、391家重点招商企业和548个创新平台，推动优势产业集群发展壮大。

在坚持创新驱动，加快转型升级上，今年前七个月，洛阳共完成“三大改造”投资246.2亿元，实现168个项目开工建设，106个项目竣工投产；出台产业研究院建设实施方案和管理办法，推动4家省级和10家市级产业研究院挂牌建设，省级产研院数量居全省第二。

在树牢项目为王，强化转型支撑上，洛阳前七个月完成重大工业项目投资432.7亿元，LYC新能源装备轴承智能化生产基地等233个项目新开工建设，利尔功能材料热陶瓷材料及系列制品等119个项目竣工投产。

在加快数字化转型，赋能产业发展上，迄今洛阳已建成开通5G基站8866个，中信重工、一拖集团入选省十大5G建设应用案例，中原制造工业共享云平台等9家单位入选省工业互联网平台，标识解析二级节点注册量突破900万条、解析量突破1900万条。

在构建绿色制造体系，推动工业绿色发展上，洛阳推动龙海玻璃等5家企业获评省能碳管理示范企业，3家企业入选省工业绿色低碳转型典型案例；创建市级节水型企业24家、省级17家；支持洛钼金属材料退城入园企业退出补贴资金800万元。

在深化主体培育，壮大企业梯队上，洛阳实施高成长性企业提质倍增计划，新遴选市级试点企业63家，通过“成长贷”业务支持19家试点企业16.7亿元；加强专精特新企业培育，共培育国家“专精特新”中小企业14家(正在公示30家)、省级212家、市级226家。

在深化助企活动，激发市场活力上，洛阳扎实开展“万人助万企”活动，推动4717名助企干部包联6669家企业，实现规模以上工业企业全覆盖；全市迄今共收集企业反映问题4625个，截至目前办结4469个，办结率达96.6%；开展“四项对接”活动397场，新增融资384.5亿元，达成产销合同意向3.2亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 李航 王燕飞)