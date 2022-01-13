洛阳96333电梯安全监控上半年数据分析报告出炉

11日记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市96333电梯安全监控应急处置中心上半年数据分析报告出炉。

11日记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市96333电梯安全监控应急处置中心上半年数据分析报告出炉。今年1月至6月，96333电梯应急热线共受理诉求2222起，其中电梯困人起数比去年同期下降1.81%，电梯困人处置成功率达100%。

目前洛阳已实现全市(含各县)近3万台电梯全覆盖，每台电梯所在小区位置、安装时间、对口维护保养公司等信息均登记在册。全市电梯整体运行状况良好，未发生电梯类特种设备重大事故。根据应急处置中心数据分析，维保单位救援到达现场平均用时17.71分钟，现场实施救援平均用时2.21分钟，远低于国家规定的到达时间30分钟。

电梯困人占比53.69%，生活垃圾导致开门受阻等人为因素排在首位

从数据分析来看，电梯困人求助在所有来电中占比最高，达53.69%。其中，电梯在运行过程中出现的停电、生活垃圾导致开关门受阻是电梯困人的主要原因。

“碎石子、烟头、小木条等杂物看似不起眼，可是掉落到电梯的门槽中就会导致出现故障。”该中心相关负责人说，电梯是由很多机械部件和电器部件构成的，电梯门分为层门和轿门，每次停靠时，两个门必须全部关闭到位，电梯才会正常运行。异物落入门槽后，如果电梯门多次开合仍无法关闭到位，控制系统有可能会判定出现故障，进而停止运行。

提醒：市民在使用电梯时应自觉维护公共安全，不要在电梯轿厢内倾倒液体丢弃垃圾，尤其是糖果纸、口香糖、果核等细小垃圾。如果需要使用电梯运送货物，应尽量使用专门的货梯，保证货物包装完整，使用小推车时要考虑电梯的承载量。