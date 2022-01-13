洛阳“工伤保险伴你同行”暨工伤预防宣传培训项目正式启动【视频】

工伤预防先行，筑牢安全长城。8月11日，2022年洛阳市“工伤保险伴你同行”暨工伤预防宣传培训项目正式启动，来自全市机械制造、建筑施工等行业的50余家重点企业代表参会。

工伤预防先行，筑牢安全长城。8月11日，2022年洛阳市“工伤保险伴你同行”暨工伤预防宣传培训项目正式启动，来自全市机械制造、建筑施工等行业的50余家重点企业代表参会。

工伤保险，是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病，导致暂时或永久丧失劳动能力及死亡，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度，与广大用人单位和劳动者的利益密切相关。

做好工伤保险宣传，是切实减少工伤事故伤害，维护广大用人单位和职工工伤保险权益的必要手段。为此，人社部、河南省人社厅日前发布关于组织开展2022年工伤保险主题宣传活动的通知，要求各级人社部门和有关单位全面加强工伤保险政策法规和工伤预防知识宣传，提高用人单位依法参保意识和劳动者安全防护意识。