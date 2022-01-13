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洛阳开展文艺院团“文化进社区”结对帮扶活动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 19:26
 

　　“辕门外三声炮如同雷震，天波府里走出来我保国臣……”10日上午，一声声铿锵有力的豫剧经典选段《穆桂英挂帅》，在洛龙区龙瑞社区新时代文明实践站里唱响，现场不时爆发出阵阵喝彩声。

　　当日，洛阳豫剧院院长关美利等豫剧名家来到龙瑞社区开展“文化进社区”结对帮扶活动，与社区戏曲文化合作社的戏曲爱好者们进行了深入交流，并现场传授戏曲基础知识和戏曲表演技巧。

　　“文化进社区”是推进公共服务进社区的重要内容。日前，洛阳市文广旅局组织洛阳市直文艺院团开展“文化进社区”结对帮扶活动，进一步提高社区文化合作社的创作水平和文化素质，将真正高品质、好口碑的文化活动“送入寻常百姓家”，助力全国文明典范城市创建。

　　据介绍，文艺院团“文化进社区”结对帮扶活动主要在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展，共选取50个社区进行结对帮扶。洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司、洛阳歌舞剧院演艺有限公司的文化志愿者将按照每周到社区培训或参与演出一次的形式进行帮扶，活动将持续至今年年底。

　　活动期间，市直文艺院团将根据所帮扶社区的需求，精心安排培训课程，采取“一对一”或“一对多”的形式开展帮扶活动，每次帮扶活动不少于90分钟，努力为社区培养更多基层文化文艺骨干。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，激发群众潜能，才能真正让“送文化”进社区成为在社区“种文化”“育文化”，将以此次活动为契机，把更专业、丰富的戏曲文化带进社区、融入基层，围绕居民文化需求意向提升基层文化团体创作水平，同时吸引更多社区居民、文艺爱好者加入文化志愿服务行列，推动社区文化活动“活”起来、“火”起来。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博 吴亚伦 文/图/视频)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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