网友反映洛阳博物馆内闷热 市文物局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近去洛阳市博物馆参观，馆内很闷热，是何原因？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近去洛阳市博物馆参观，馆内很闷热，是何原因？

洛阳市文物局回复：洛阳博物馆一直致力于为广大观众提供优质的参观服务和舒心的参观环境。但是我馆已建成开放13年，多数设施设备已接近或超过使用年限。由于近期持续高温天气空调系统每天超负荷运转，目前，空调厂家也在我馆维修调试空调系统，最大限度保证游客舒适参观环境。

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