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八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址重修工程完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 19:26

　　11日，记者在洛阳市偃师区府店镇来定村看到，在去年暴雨灾害中受损的八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址，其重修工程已经完工。

　　偃师区府店镇是革命老区，被誉为“红色府店”。1944年秋，以皮定均为司令员、徐子荣为政治委员的八路军豫西抗日先遣支队从登封翻山越岭到达府店镇佛光峪山区。同年11月，皮、徐二人率部在府店镇杨窑村召开会议，决定建立佛光抗日根据地，并更改部队番号为八路军豫西抗日独立支队，开展了西口孜战斗、佛光峪战斗、碾道湾战斗等一系列可歌可泣的抗日斗争。

时松高介绍当年的革命故事

　　“杨窑会议召开后，皮、徐二人将八路军豫西抗日独立支队队部由杨窑村移驻至来定村韩房自然村的一名农户家里，在此指挥偃师、登封等地的抗日战斗。”来定村党支部书记时松高说，后来，当年这名农户的老屋成为八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址，肩负起传承红色基因、弘扬英烈精神的使命。

　　“去年夏季的暴雨引发山洪，导致八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址受损。今年以来，在府店镇党委、政府的帮助支持下，来定村两委带领全体村民对旧址进行了重修，目前已经顺利完工。”时松高说。

重修后的八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址

　　记者在现场看到，重修后的八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址，保留了房屋原有结构和一部分原始外墙，同时对旧址中的主要建筑进行了加固和翻新。之前的“通讯班”“警卫室”“作战室”等房屋已被改造成展厅，展厅墙上挂着一块块展板，诉说着八路军豫西抗日独立支队的英勇事迹，当年的电话机、长刀等革命文物也被收藏在内。

　　时松高说，八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址重修完成后，前来参观的游客络绎不绝。接下来，该村将进一步开发红色资源，推动红色文化与旅游产业融合发展，带动群众致富增收。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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