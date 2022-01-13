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安全课堂进社区！儿童溺水防护八大要点请牢记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 16:46
 

　　今天上午，一堂防溺水安全主题课在洛龙区翠云路街道正大社区新时代文明实践站开讲。洛阳市神龙水上搜救队的志愿者们走进社区，来到居民们中间，帮助他们提高防溺水安全意识和自救能力。

　　“目前正值汛期，再加上孩子们正在放暑假，难免会想要去河边玩儿，其中就有很大的安全隐患。”洛阳神龙水上搜救队队长杨红山表示，天气炎热，有水的地方就成了纳凉胜地，但危险也随之而来。许多人觉得自己会游泳就能下河，殊不知河水跟游泳池天差地别，河流中的石头、漩涡、水草、淤泥等在特定环境中都会引发事故，“安全课堂对青少年们来说是必不可少的一课，作为家长，也应该严格履行监管义务。”

　　活动现场，搜救队队员们用真实的救援案例，向在场的居民们讲解了学习安全知识的必要性，以及基本的救援、自救方法，到场居民纷纷表示受益颇丰。

　　社区相关负责人介绍，接下来，他们还计划组织居民制作一批创意爱心警示牌，悬挂于河边、湖边等，助力居民们安全行为的养成。

　　针对近期青少年溺水救援行动增多的情况，杨红山表示，家长或看护人，决不能将儿童单独留在浴缸、浴盆或开放的水源边，家长与儿童的距离要伸手可及，专心看管，不能疏忽。同时，以下8个要点请家长们牢记！

　　儿童溺水防护8个要点：

　　1.不要私自下水游泳，家长时刻看护。

　　2.坚持让孩子穿高质量的浮身物。

　　3.要求孩子下水前活动身体，避免出现抽筋等现象。

　　4.在水中不要喂孩子吃东西，有可能被呛住。

　　5.教育孩子不在水中互相嬉闹，防止呛水窒息。

　　6.教孩子学习游泳，并学习心肺复苏等技能。

　　7.不到不熟悉、无安全设施、无救援人员的水域游泳。

　　8.不熟悉水性、水下情况不明时，不要擅自下水施救。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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