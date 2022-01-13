上跨陇海铁路桥成功转体 新伊高速今日主线贯通

11日，由中国中铁与河南交投合作投资建设的连霍二广高速联络线(新安至伊川高速)最后一处控制性工程——上跨陇海铁路桥，历时90分钟紧张施工，成功实现零误差转体对接。至此，新伊高速主线全部实现贯通，为今年年底建成通车奠定坚实基础。

转体成功

11日，由中国中铁与河南交投合作投资建设的连霍二广高速联络线(新安至伊川高速)最后一处控制性工程——上跨陇海铁路桥，历时90分钟紧张施工，成功实现零误差转体对接。至此，新伊高速主线全部实现贯通，为今年年底建成通车奠定坚实基础。

新伊高速上跨陇海铁路桥位于洛阳市新安县铁门镇铁门火车站西；本次转体桥为全长120米的T构桥梁，总重量1.52万吨；转体采用“先平行铁路支架现浇，后平面转体”的方法，逆时针转体65.36度与陇海铁路相交，交叉角度为66.2度；转体施工时间短、跨度大，比如离铁路最近的墩柱，与轨道的距离仅有9.5米，作业场地极为狭小。

据了解，桥梁转体前，施工方成立专项实施小组，多次组织召开技术交底会议，严格进行方案评审、论证优化并把控每项程序，于8月9日进行试转测试，保证安全平稳转体，并将施工对陇海铁路运营的影响降到最低。

转体前

“转体梁的原理就像推磨盘，首先要在桥墩上装上转盘，利用千斤顶按照毫米级误差标准拉动桥转动，将沿铁路平行方向建好的桥体旋转后与引桥对接。”现场负责人说，转体过程中，现场技术人员对转体梁的转盘上布置刻度、编号，并安装速度传感器和摄像头，实时监测桥体转动情况。根据现场实际情况有效调整转体速度，转体桥以每分钟1.2米的均速同步缓缓转动，逆时针转体65.36度，最终实现转体桥的精准对接。本次转体系统采用转体支座替代传统的球铰工艺，其最大的优点是具有体积小、刚度大、承载能力高、转动力矩小等诸多优点，可以大幅度减少运输难度，加快施工进度，有效提高施工质量和施工安全性。同时，通过转体前称重配重、试转、正式转体各项重点工序确保了桥梁顺利转体。

新伊高速全长81.2464公里，北起洛阳市新安县连霍高速铁门枢纽互通，向东南经宜阳、伊川、汝阳县境，至二广高速白沙枢纽互通到达终点，总投资95.26亿元。截至目前，项目累计完成投资87.94亿元。隧道工程完成100%、路基工程完成99%、涵通工程完成99%、桥梁工程完成95%。路面、机电、房建、交安等工程正在有序推进，预计今年年底建成通车。

新伊高速未来是洛阳“第二绕城高速”的重要组成部分。建成通车后将与连霍、郑卢、洛栾、二广4条既有高速公路连接成网，在洛阳西南方向形成更加完善、高效的路网体系，为“建强副中心 形成增长极”增添强有力的交通支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙虎/文 记者 刘冰/图）