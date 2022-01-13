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文明洛阳大家谈：牢记“一盔一带” 争当文明“驶”者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 15:55

　　交通安全关系到每个家庭的幸福，关系着社会的和谐稳定。为提高广大群众交通安全意识，营造文明出行新风尚，10日上午，由市创建办、市文明办、洛阳日报社共同主办的“文明洛阳大家谈 和谐社会面对面”活动，在市交警支队高新大队河洛路瀛洲桥岗举行。交警、律师、交通志愿者、机动车驾驶员代表、市民代表、媒体代表等，共同讨论“一盔一带守安全”这个话题。

　　“近年，我市交警部门聘请奥运冠军鲍珊菊为“一盔一带、文明交通”代言，并在市区路口爱心牡丹亭、龙门高铁站大屏、地铁移动电视、电梯卫士等多途径开展‘一盔一带守安全’宣传。”市交警支队支队长王伟说，市交警部门在客运车辆上张贴“系好安全带”提示帖，提示乘客系好安全带，并且通过交通事故典型案例，提醒市民正确使用头盔和安全带。市交警部门还对电动车不戴头盔、闯红灯等不文明交通行为进行劝导登记，提醒市民按规定佩戴安全头盔、使用安全带。

　　河南南云律师事务所律师王婧说，依据《中华人民共和国道路交通安全法》规定：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”这是公安部组织“一盔一带”安全守护行动的主要法律依据。公安机关交通管理部门对于机动车和非机动车的道路交通违法行为将依法处罚，主要处罚包括警告、罚款、扣分等，希望广大驾驶员进一步提高交通安全意识，做到安全出行。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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