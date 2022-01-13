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@洛阳考生，今年特岗教师招聘考试笔试时间确定！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2022.08.11 10:51

　　参加特岗教师招聘考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育考试院”网站最新消息，2022年特岗教师招聘笔试将于本月17日开考。具体内容如下：

河南省2022年特岗教师招聘考试(笔试)开考公告

　　根据我省新冠肺炎疫情防控形势，经研究，决定于8月17日组织进行河南省2022年度特岗教师招聘考试(笔试)。现将有关事项公告如下：

　　一、笔试时间

　　2022年8月17日9∶00—11∶00

　　二、准考证打印

　　准考证打印时间：8月15日9:00至8月17日9:00

　　三、疫情防控要求

　　考生是自己健康的第一责任人，备考期间严格遵守所在社区疫情防控规定，强化个人防护意识，落实规范佩戴口罩、使用场所码、常态化核酸检测等疫情防控措施，避免前往疫情风险地区和人员密集的公共场所。自8月10日起，进行连续7天的自我健康检测，确保考试时身体健康状况良好，有异常情况的及时报当地招生考试机构。按照属地管理原则，请考生随时关注并严格执行报名所在考区疫情防控规定，因未落实属地疫情防控要求造成无法参加考试的，由考生本人承担相应责任；造成疫情传播等严重后果的，依法追究责任。

　　四、模拟演练

　　8月16日下午16:00至18:00，考生可在此时间段内参加入考点模拟演练。考生到达考点后，须进行“一测一扫三查”，即体温检测正常，扫描考点学校“场所码”，查验健康码、考前72小时内2次核酸检测阴性纸质版报告(可提供医院或检测机构提供的正式检测报告，也可提供自行查询并截图的检测结果)、本人大数据行程卡截图(纸质版)。上述2项纸质材料由考点工作人员收集留存。考生各项防疫检查均无异常且身份核验通过后，考点在其准考证上加盖印章，考生在考试当天可凭加盖印章的准考证快速进入考点。其他考生，考试当天须按照模拟演练程序查验进入考点，查验不合格的考生不得进入。

　　请考生持续关注省教育考试院及各市地教育部门、招生考试机构发布的相关公告信息。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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