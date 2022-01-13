洛阳公交司机于俊国：热心志愿服务 十米车厢见真情

10日，天气凉爽。一群志愿者带着卫生工具来到洛阳市瀍河区夹马营社区。“大娘，这是疫情防控宣传单，上边有不少防护知识，您看看。”“于师傅，您捡烟头，我们扫地”……

10日，天气凉爽。一群志愿者带着卫生工具来到洛阳市瀍河区夹马营社区。“大娘，这是疫情防控宣传单，上边有不少防护知识，您看看。”“于师傅，您捡烟头，我们扫地”……

志愿者口中的于师傅名叫于俊国，今年52岁，是洛阳公交集团四分公司的一名公交车长。从业近30年。2014年，他荣膺河南省劳动模范；2020年洛阳市劳模志愿服务队成立，他代表洛阳公交集团授旗，在行业内组织成立公交劳模志愿服务队；今年，在单位支持下，于俊国劳模工作室成立……数十年来，大家一提起于俊国就会竖起大拇指。

“我刚入行的时候，于师傅可没少帮我。”公交车长曹艺娜也是志愿服务队的一员，她刚参加工作时开的是9路公交，和于俊国跑同一条线。在她的印象里，于俊国一直是个热心、能力强、值得信任的人。有一年夏天中午，曹艺娜的车突然出了故障，当时她恰好遇见于俊国。对方当时正准备下班，一听情况二话不说就钻进车底，足足检修了两个多小时。

“算起来我俩当同事时间可不短。”曹艺娜说，2019年，她和开了23年9路公交的于俊国调至3路公交，继续跑同一线路。后来志愿服务队一成立，她就最早报名加入。

“师父对我的影响非常大。”说起志愿服务，于俊国十分感慨：公交行业一直有传帮带的优良传统，他入行之初的师父就是一名劳模，教会他不少东西。他还记得第一次接触志愿服务是在公交车上，当时行业推行敬老尊老服务，他和师父下车扶腿脚不便的老人，为残疾人抬轮椅……

洛阳人都知道，9路往来于东花坛和牡丹广场之间，最晚一班运营到半夜；101路运营节奏与9路差不多，但终点站是西关。当时有不少涧西大厂工人下夜班之后要去老城方向，如果稍微一耽误就会错过末班车。那些年，于俊国上夜班，发现这种情况时有发生，于是每次都提前与101路司机约好时间和站点，保证把换乘的工人都接上。

公交车上老年乘客多，常有老人落东西。于俊国就专门在车厢里设了失物招领处。多年来，这一方小小的空间不知温暖了多少老年人的心，成了大家口口相传的“十米车厢见真情”。

进社区义务劳动、宣传疫情防控、看望孤寡老人；为残疾人张罗婚礼；到山区慰问留守儿童……据粗略统计，近3年来，每逢节假日和休息时间，于俊国和其他志愿者就会开展服务活动，至今已有上百次。眼下，于俊国劳模工作室也成了公交行业的重要平台——组织技能培训、开展行业比武、培养优秀人才。

“工作有耐心、助人有热心、待人有诚心、做人有爱心、服务要用心。”于俊国说，这“五心”是他一直坚守的初心。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)