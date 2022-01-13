老旧菜市场“华丽变身” 实现 “颜值+内涵”双提升

市场外，车辆停放整齐有序；市场内，采购通道洁净平整，摊位分布有序，市场保洁全天候在线，确保垃圾落地及时清理……10日，记者在位于洛阳市偃师区槐新街道的偃师农贸市场看到，昔日杂乱不堪的场景不见了，取而代之的是摆放有序的商品、通透明亮的过道、现代化的设施，市场的“颜值”与“内涵”得到了双提升。

市场外，车辆停放整齐有序；市场内，采购通道洁净平整，摊位分布有序，市场保洁全天候在线，确保垃圾落地及时清理……10日，记者在位于洛阳市偃师区槐新街道的偃师农贸市场看到，昔日杂乱不堪的场景不见了，取而代之的是摆放有序的商品、通透明亮的过道、现代化的设施，市场的“颜值”与“内涵”得到了双提升。

经营户王淑芬正忙着张罗生意，她在这个农贸市场经营已有12年了，市场发生的变化她都看在眼里。

“现在生意越来越好了，市场也管理得不错，工作人员每天都来清理，把市场打扫得很干净。收摊的时候，我们自己也会做好摊位卫生。”王淑芬说，“我在这个市场干了很多年，也有感情了，这里就像自己家一样需要爱护，把‘家’打扫干净，客人也就多了。”

“我们把市场上的每一个经营户都拉进了微信工作群，通过这个群来传达一些文件，对文明行为我们会在微信上进行表扬，对不文明的行为也进行曝光和处罚。”偃师农贸市场相关负责人说。