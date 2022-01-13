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“1元1天”健身中心“贵”在纯粹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.11 08:32

　　“撸铁”器材、瑜伽房是标配，1天1块钱“不限时”！最近，洛龙区龙瑞社区等一批健身中心建成投用，明年我市社区健身中心总数将增至161个。相比普通健身房令人眼花缭乱的功能和促销活动，收费低、功能全的社区健身中心，让不少青年感慨“终于可以心无旁骛健个身”。

　　有人说，当下青年对健身房总是有种复杂的爱。从减肥塑形到改善体质，再到陶冶情操，去健身房健身已然成为不少青年的“必选动作”。然而，除了挥洒汗水的累，健身房带来的，也有一种一言难尽的“心累”。这是面对动辄数千元的高额年费，力不从心的累；是一次次看到健身房“卷款跑路”，心怀隐忧的累；是与教练等工作人员“斗智斗勇”，防范促销办卡续课“大坑”，提心吊胆的累……健身房带来的种种“烦恼”，让不少人心生感慨，我就单纯想健个身，有那么难吗？

　　从这方面看，“1元1天”健身中心虽便宜，但“贵”在对基本健身功能的纯粹供给，背后硬核的，是公共服务运营机制的创新。我市探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身公共服务体系。从“政府基金撬动”到“市场主体参与”，社区健身中心在开设之初，就把“促进全民健身”作为最高目标。从“365元年卡”“50元月卡”“5元次卡”任选，到社会体育指导员等组成志愿团队提供贴心服务，社区健身中心让健身这一日益不可或缺的服务，祛除追求商业盈利的虚火，回归促进身心健康的初心。

　　这也启发我们，着眼“对青年更友好”，不论是建设以“15分钟阅读圈”“15分钟健身圈”打造城市区“青年休闲环”，还是城市公园、游园内设置主题亲子乐园等举措，要让青年最大程度满意，集中资源满足青年“硬需求”是关键。紧紧围绕青年所想、所盼，推动政府、社会、市场多元参与，让公共服务更多样化、更个性化、更高品质，青年就会少些生活的“小烦恼”，多些诗意的“小确幸”！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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