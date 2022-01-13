强化效率问题服务导向 合力争取项目早投产早达效

10日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带队赴航空航天智创产业园，开展“万人助万企”督导调研活动。 10日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带队赴航空航天智创产业园，开展“万人助万企”督导调研活动。 王琰君首先来到位于宜阳的航空航天智创产业园项目建设施工现场，实地查看项目设计、施工进度、设备搬迁、配套设施建设等。随后，王琰君主持召开座谈会，听取相关部门和企业关于项目推进情况、存在困难和问题汇报，并对加快项目建设提出具体要求。 王琰君强调，航空航天智创产业园，是航空装备产业集群发展的重要产业园区。要强化效率导向，围绕市委提出的“十大产业集群”发展部署，细化工作计划，紧盯时间节点和任务目标，挂图作战、攻坚克难，统筹推进在建项目和拟建项目建设，按照2023年建成投用的计划，倒排工期，压茬推进一、二、三标段建设进度，同步进行后续标段配套设施规划设计。要强化问题导向，秉承实事求是、合法合规的原则，尽快就存在问题达成共识，切实解决项目用地供应、用电保障、高压线入地等瓶颈问题，企业要进一步完善园区项目规划设计和建设运营方案，多方合力争取项目早投产、早达效。要强化服务导向，各级各部门要深入研究解决“卡脖子”问题的有效路径，进一步理顺管理机制，针对资金保障等问题主动担难担责，完善项目要素保障，着力打造链条完整的配套产业基地。 张汉智等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 梁火砺)