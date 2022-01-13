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汝阳县上坡村：山村要闯体育旅游路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 08:30
正在建设的“体育休闲小镇”

　　一场大雨过后，大虎岭山区更加凉爽。昨日上午，汝阳县陶营镇上坡村里热火朝天——挖掘机、推土机正在作业，拉建材的三轮车在村里不断穿梭，不少村民正在盖房子或者修理村中的公共设施……

　　上坡村只有176户村民，背靠大虎岭，村中随处可见白墙黛瓦、绿树掩映的徽派建筑，村旁群山环绕，水流潺潺，植被茂盛。第一次来村里的人大概都难以想象，1年前，这里还是一个村容落后的小山村。

　　如今，山村旧貌换新颜，秘诀就在“路”上。

　　去年，我市开始推进伏牛旅游公路建设，汝阳县承担5个项目，总里程为78.18公里，目前已完工64.18公里，其中就有紧临上坡村的240省道济邓线、324省道郸汝线等道路。随着道路的改造提升，上坡村的优势日渐显现，发展旅游的底气越来越足。自去年7月起，村里依托交通项目和自然条件全力打造“体育休闲小镇”。目前，该项目已初具规模。未来，当地将依托上坡村的引领示范作用，让“体育旅游”辐射更多地区。

　　“第一步是改变村貌，这样才能吸引游客。”镇政府派驻上坡村的包村干部姚远说，“体育休闲小镇”项目启动后，村里制订村容村貌改善规划，选定徽派建筑风格，随即带领村民着手实施。

　　“大环线十几公里，小环线4公里多。”姚远说，为了更加精准实施规划，上级为村里请来专家考察论证，最终决定利用周边改造提升后的省道、村道打造步道和自行车环形赛道。目前，小环线已经完成，成为村里主打旅游项目之一。此外，村里还对脱贫攻坚时期留下的扶贫车间进行改造，将打造专业的球类场馆，供村民和游客使用。

　　自然条件也是上坡村的发展优势。村外的百米石林和高山水坝吸引了不少游客，村里就修建了通往山上的木栈道，并建起时下流行的露营地。

　　40多岁的村民谢飞锋眼下正和妻子忙着改造自家院子，打算增加房间和配套设施开民宿。

　　谢飞锋说，他以前在外打工，妻子在家他照顾老小。村里变了模样后，交通方便了，游客渐渐多起来，于是他产生了开民宿的想法。前段时间，他们家在村里的支持下，成为首批改造自家房子开民宿的家庭之一。目前，他们盖的楼房已经封顶，1个多月后，设施齐全的民宿就能投用。

　　“有路就有客，有客就有前景。”来自外地的民宿经营者伊美玉说，她对上坡村的未来充满信心。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 陈宁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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