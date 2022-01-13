宜阳县高村镇：加强品牌培育 让红薯有“身份”也有“身价”

10日，“推进乡贤返乡创业 助力乡村产业振兴——‘河洛红瓤’品牌”发布会在宜阳县高村镇举行，标志着宜阳高村红薯产业正式开启品牌化征程。

10日，“推进乡贤返乡创业 助力乡村产业振兴——‘河洛红瓤’品牌”发布会在宜阳县高村镇举行，标志着宜阳高村红薯产业正式开启品牌化征程。

本次活动由民革河南省委会、市委统战部指导，民革洛阳市委会、宜阳县人民政府、河南科技大学甘薯产业研究院主办。活动旨在通过特色品牌打造，为当地农业产业“规模化、标准化、品牌化、产业化”提供强劲动力，通过做大特色产业，有力促进农民持续增收，助力全面推进乡村振兴。今后，高村镇将强化“河洛红瓤”品牌培育，延长红薯产业链，提升产品市场竞争力，让高村红薯既有“身份”也有“身价”。

近年，民革洛阳市委会充分发挥“三农”研究领域骨干党员作用，立足高村镇耕地资源优势和种植业产业优势，发展特色红薯产业，取得了良好的经济效益。

活动现场，民革河南省委会助力乡村振兴实践基地正式揭牌。今后，民革河南省委会将以基地为依托，继续发挥自身优势，找到助力乡村振兴工作的切入点、着力点和突破点，持续提升民革“三农”履职工作精准化水平。民革河南省委会还向高村镇捐赠一套价值8万元的电商设备，定向支持该镇电商平台建设，帮助更多当地优质农产品走向市场，让特色产业真正成为乡亲们的金产业、好事业。

同时，高村镇政府还与洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院等院校及金融机构、电商企业现场签约，为当地产业发展注入金融、人才、技术及运营支持。

民革河南省委会主委张弓，市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 刘碧玥)