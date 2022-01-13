宜阳好民警吕刚果：丹心耀金盾 无悔铸警魂

“吕主任为了让我们安心工作，跑前跑后办了民警子女助学金、民警安居工程等不少实事。可现在他就这么走了……”昨日，想起战友吕刚果，宜阳县公安局很多民警不禁潸然泪下。

吕刚果(左一)生前和同事走访群众(宜阳县公安局提供)

“吕主任为了让我们安心工作，跑前跑后办了民警子女助学金、民警安居工程等不少实事。可现在他就这么走了……”昨日，想起战友吕刚果，宜阳县公安局很多民警不禁潸然泪下。

吕刚果是宜阳县公安局党委委员、政治处主任。7月23日，他在工作中突发疾病，被送至医院抢救无效，于7月25日因公牺牲，年仅47岁。

吕刚果从警24年，长期在基层所队工作，对一线民警工作深有体会。今年年初，他到县公安局政治处任主任不久，便提出以开通“卫士医疗”绿色通道、设立“好读书”民警子女助学金、实施民警安居工程等为主要内容的“从优待警十项措施”，更好地关心爱护民警，最大限度解除民警后顾之忧。

今年，宜阳县公安局建设一体化执法办案中心。作为牵头负责人，吕刚果为了快速推进项目，每天一上班就到相关部门对接沟通，最大限度争取支持，回来后及时与基层办案民警沟通，聆听基层所需，经过几个月努力，圆满完成了建设任务。5月，市公安机关优化办案流程提升执法质效现场会最终在宜阳县公安局召开，宜阳的执法规范化建设经验在全市推广。

“总喜欢帮助别人，对群众的事特别上心、尽心。”“有吕所长在，心里感到特别踏实。”……这是记者到吕刚果曾经工作的柳泉派出所、张坞派出所等地采访时，听到群众说得最多的话。

2012年11月3日，张坞镇留召村村民姚延入的孙子不见了。接到报警后，时任派出所所长的吕刚果带领民警迅速展开调查。由于没有目击证人，他们便从村边的一个监控入手，对经过该村的汽车进行大量筛查，锁定一辆无牌照面包车。经过近1个月努力，这起拐卖儿童案成功告破，被拐卖儿童回到父母身边，犯罪分子也被绳之以法。

面对辖区群众的肯定，吕刚果曾对所里的民警说：“没有任何表彰和奖励能抵得上老百姓的好口碑。”

另外，在张坞镇偏远地区设立便民服务站、流动警务车，推出“户口快捷专道”等服务项目，不间断组织民辅警到各个村里巡逻……吕刚果一直将群众所需所盼牢记在心。

7月初，吕刚果答应要带小女儿去栾川旅游。可这个约定，他永远无法兑现了。7月24日，吕刚果昏迷第二天，是他的小女儿的8岁生日，而女儿憧憬多日的“生日宴”成了“泡影”。

在吕刚果生前的办公室里，整洁的办公桌面上，一本记得密密麻麻的工作笔记打开着，上面记录着他在突发疾病前对工作的安排：参加夏夜治安巡查宣传、召开见义勇为评定会议、联系执法办案中心设备、协调调取档案、对接考上遴选民警的政治考察……笔记本的主人回不来了，它却在向别人诉说着主人尽职工作的点点滴滴。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 裴皓）