建好用好现代科技馆体系 服务全民科学素质提升

10日，中国科协党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓率队到我市调研，并围绕“双减”政策下中学科技馆的定位与发展召开专题研讨会。

10日，中国科协党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓率队到我市调研，并围绕“双减”政策下中学科技馆的定位与发展召开专题研讨会。

殷皓一行来到洛阳市第一高级中学刚刚落成的育田数理探索馆，实地查看场馆布展情况，并详细了解其对教育教学的帮助和意义。洛阳市第一高级中学育田数理探索馆由中国科技馆发展基金会理事李玉田携河南济源钢铁(集团)有限公司向中国科技馆发展基金会捐赠400万元建设，建筑面积约1000平方米，分数学探索馆和物理探索馆两个展区，共计300件展品，将抽象的数学、物理现象以现代科技手段具体化，为青少年搭建体验科技魅力、享受科技乐趣的平台。

今年以来，我市建好用好实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆和数字科技馆“五位一体”的现代科技馆体系，发挥科普资源密集优势，有效支持学校开展课后服务，助推“双减”工作，服务全民科学素质提升。下一步，我市将加大对农村中小学科技馆、科学实验室、信息化设施等建设的扶持力度，到2025年，每个县区均拥有1个以上有一定规模的综合性科普活动场所，全市建设企业科普展示馆20个以上并向社会开放。

省科协主席吕国范、副主席房卫平，我市领导贺敏参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 黄炎培)