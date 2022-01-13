洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

建好用好现代科技馆体系 服务全民科学素质提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 08:23

　　10日，中国科协党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓率队到我市调研，并围绕“双减”政策下中学科技馆的定位与发展召开专题研讨会。

　　殷皓一行来到洛阳市第一高级中学刚刚落成的育田数理探索馆，实地查看场馆布展情况，并详细了解其对教育教学的帮助和意义。洛阳市第一高级中学育田数理探索馆由中国科技馆发展基金会理事李玉田携河南济源钢铁(集团)有限公司向中国科技馆发展基金会捐赠400万元建设，建筑面积约1000平方米，分数学探索馆和物理探索馆两个展区，共计300件展品，将抽象的数学、物理现象以现代科技手段具体化，为青少年搭建体验科技魅力、享受科技乐趣的平台。

　　今年以来，我市建好用好实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆和数字科技馆“五位一体”的现代科技馆体系，发挥科普资源密集优势，有效支持学校开展课后服务，助推“双减”工作，服务全民科学素质提升。下一步，我市将加大对农村中小学科技馆、科学实验室、信息化设施等建设的扶持力度，到2025年，每个县区均拥有1个以上有一定规模的综合性科普活动场所，全市建设企业科普展示馆20个以上并向社会开放。

　　省科协主席吕国范、副主席房卫平，我市领导贺敏参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 黄炎培)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门大街纱厂北路至王城大道段具备...
  • 涧西区高标准建设“超市化”精品农贸市场
  • 真金白银！洛阳将大力支持牛羊产业发展
  • 洛阳市委召开专题会议研究城市文化客...
  • 中伏还未结束 高温天气“卷土重来”
  • 押运员单枪匹马携9公斤黄金乘火车 铁...
  • 提醒！10日至12日，洛阳车管一分所一...
  • 洛阳着力推进公共服务进社区 打通便民...
  • 8月13日，2022年中国场地自行车联赛将...
  • 这项全国大赛，洛阳代表队获一等奖【...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    蜀葵花盛开

    夏日荷塘美景

    近赏荷花

    漫游随唐遗址公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605