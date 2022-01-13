赓续红色基因 激发奋进力量——洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军谈传承弘扬焦裕禄精神

“红色基因是中国共产党的精神特质，一部中国共产党历史就是一部党的伟大精神和红色基因生成发展史。”洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军说，传承弘扬焦裕禄精神，赓续红色基因，激发青年奋进力量，是新时代思政课教师的职责使命所在。

“红色基因是中国共产党的精神特质，一部中国共产党历史就是一部党的伟大精神和红色基因生成发展史。”洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军说，传承弘扬焦裕禄精神，赓续红色基因，激发青年奋进力量，是新时代思政课教师的职责使命所在。

在朱继军看来，焦裕禄精神是焦裕禄在党的教育和培养下，在争取民族解放、国家富强和人民幸福的伟大实践中孕育形成的宝贵精神财富，它集中体现了我们党的优良传统和作风，具有十分丰富的内涵。焦裕禄精神就是一面镜子，是党员干部对照学习的标尺。党员领导干部要大力传承和弘扬焦裕禄精神，以功成不必在我的思想境界和功成必定有我的使命担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

朱继军表示，作为一名高校教师，要用教师的职责和担当落实立德树人任务，在广大青年学生中认真开展焦裕禄精神的学习和传承活动，培养堪当民族复兴大任的时代新人，让青年不仅拥有扎实的专业知识，更具备良好的思想道德品质，鼓励他们在实现中华民族伟大复兴的奋斗中彰显自身价值。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）