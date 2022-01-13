洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赓续红色基因 激发奋进力量——洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军谈传承弘扬焦裕禄精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 08:21

　　“红色基因是中国共产党的精神特质，一部中国共产党历史就是一部党的伟大精神和红色基因生成发展史。”洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军说，传承弘扬焦裕禄精神，赓续红色基因，激发青年奋进力量，是新时代思政课教师的职责使命所在。

　　在朱继军看来，焦裕禄精神是焦裕禄在党的教育和培养下，在争取民族解放、国家富强和人民幸福的伟大实践中孕育形成的宝贵精神财富，它集中体现了我们党的优良传统和作风，具有十分丰富的内涵。焦裕禄精神就是一面镜子，是党员干部对照学习的标尺。党员领导干部要大力传承和弘扬焦裕禄精神，以功成不必在我的思想境界和功成必定有我的使命担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

　　朱继军表示，作为一名高校教师，要用教师的职责和担当落实立德树人任务，在广大青年学生中认真开展焦裕禄精神的学习和传承活动，培养堪当民族复兴大任的时代新人，让青年不仅拥有扎实的专业知识，更具备良好的思想道德品质，鼓励他们在实现中华民族伟大复兴的奋斗中彰显自身价值。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门大街纱厂北路至王城大道段具备...
  • 涧西区高标准建设“超市化”精品农贸市场
  • 真金白银！洛阳将大力支持牛羊产业发展
  • 洛阳市委召开专题会议研究城市文化客...
  • 中伏还未结束 高温天气“卷土重来”
  • 押运员单枪匹马携9公斤黄金乘火车 铁...
  • 提醒！10日至12日，洛阳车管一分所一...
  • 洛阳着力推进公共服务进社区 打通便民...
  • 8月13日，2022年中国场地自行车联赛将...
  • 这项全国大赛，洛阳代表队获一等奖【...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    蜀葵花盛开

    夏日荷塘美景

    近赏荷花

    漫游随唐遗址公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605