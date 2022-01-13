夏日送清凉 慰问暖人心

10日，“购时惠”电商平台举行“清凉公益行 致敬城市坚守者”捐赠活动。工作人员走进西工区城管局、西工区凯旋东路街道办事处、洛阳市第一人民医院，为环卫工、社区工作者、医护人员送去瓶装水。
10日，“购时惠”电商平台举行“清凉公益行 致敬城市坚守者”捐赠活动。工作人员走进西工区城管局、西工区凯旋东路街道办事处、洛阳市第一人民医院，为环卫工、社区工作者、医护人员送去瓶装水。
10日，“购时惠”电商平台举行“清凉公益行 致敬城市坚守者”捐赠活动。工作人员走进西工区城管局、西工区凯旋东路街道办事处、洛阳市第一人民医院，为环卫工、社区工作者、医护人员送去瓶装水。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 周延飞 摄）
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