在何种情况下发布暴雨黄色预警？

暴雨预警信号分为4级，分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。黄色介于蓝色和橙色之间。在6小时内本地将有暴雨发生，或者已经出现明显降雨，且降雨将持续的情况下，发布暴雨黄色预警。
暴雨预警信号分为4级，分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。黄色介于蓝色和橙色之间。在6小时内本地将有暴雨发生，或者已经出现明显降雨，且降雨将持续的情况下，发布暴雨黄色预警。
暴雨预警信号分为4级，分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。黄色介于蓝色和橙色之间。在6小时内本地将有暴雨发生，或者已经出现明显降雨，且降雨将持续的情况下，发布暴雨黄色预警。
防御指南
市防汛抗旱指挥部利用广播、电视、网络等现代信息媒体实时滚动发布预警信息，提醒公众密切关注暴雨信息。
家长、学生、学校要形成联动闭环，保证学生和幼儿安全。
驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞状况，确保安全。
户外作业人员要做好防雨措施，或到安全场所暂避。
相关企业、单位、个人要检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要排涝措施。
（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）
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