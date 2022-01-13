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视群众为亲人（大力学习弘扬焦裕禄精神）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 08:19

1959年，焦裕禄（前排中）与一金工车间的同事合影 （资料图片）

　　焦裕禄曾说：“一名共产党员要有一颗对党、对人民群众的赤诚忠心，不能有任何私心杂念。有了私心，就会忘掉党性，人也会变得自私起来，听不到群众的心声，摸不到群众的脉搏。”

　　焦裕禄是这么说的，也是这么做的。在洛矿工作期间，他关心工人的故事，成为佳话。

　　1956年5月5日，工人吴永富家里又添了一个小孩儿，这已经是他们家的第5个孩子了。

　　焦裕禄知道，老吴工资不高，家里孩子又多，生活上肯定有不少困难。本想到吴永富家里去看看，但实在抽不开身，于是，当天晚上，焦裕禄委托车间一名同志代为探望，并让其捎去了10块钱。

　　吴永富含泪接住钱，感动得说不出话。假期未满，他就上班了，干劲儿很大，还受到了厂里的通报表扬。

　　工人刘跃宗生病了，焦裕禄知道后，忙跑来探望。他摸了摸刘跃宗的额头，发现很烫，就问：“你找医生看过了吗？”刘跃宗说：“小事小事，不要紧。”“小事？生病可不是小事，容不得耽误。走，去医院。”说着，焦裕禄扶着刘跃宗下了床。

　　刘跃宗双脚一落地，就觉得天旋地转，差点摔倒。焦裕禄说：“来，我背你下楼。”说着，他就把刘跃宗背了起来。瘦弱的焦裕禄，一步一个台阶，硬是把体重160多斤的刘跃宗背下了楼，送到医院。

　　1959年夏天，工人徐魁礼因发烧昏倒在路上，醒来时发现自己躺在市第二人民医院的病房里。他看见，焦裕禄就在床边。

　　“你别动，好好休息。”焦裕禄说着，给徐魁礼倒了一杯水。

　　医生说，徐魁礼是大脑蛛网膜破裂导致下腔出血，需要好好休息。焦裕禄放心不下，在徐魁礼身边守了一天一夜，直到他脱离危险才回到单位。之后，焦裕禄又派专人到医院护理。

　　徐魁礼出院后，焦裕禄批了他一个月的假期，还说：“不准提前回来。”

　　张泉生是焦裕禄的邻居。1959年9月，张泉生的爱人即将临盆，可是，由于爱人不会做针线活，孩子的衣服还没着落。

　　焦裕禄听说后，对张泉生说：“泉生，这是个芝麻大的事嘛，我帮你解决。”

　　回到家里，焦裕禄就把这事告诉了妻子徐俊雅。徐俊雅也是个热心人，和母亲一起，连夜赶工，给张泉生的孩子做了5件衣服。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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