重“面子”也重“里子”——二谈推动文明城市创建工作提质增效

五三七社区体育公园完工了，在寸土寸金的城市街头，篮球场、跑道融入城市生活；春晴社区养老服务中心投用了，餐厅、棋牌室、理疗室一应俱全，成为家门口的“幸福港湾”……最近，在城市角落，在人们身边，一个个日新月异的变化“可看”“可感”更“可触”，令不少人表示“看了想搬家”。

五三七社区体育公园完工了，在寸土寸金的城市街头，篮球场、跑道融入城市生活；春晴社区养老服务中心投用了，餐厅、棋牌室、理疗室一应俱全，成为家门口的“幸福港湾”……最近，在城市角落，在人们身边，一个个日新月异的变化“可看”“可感”更“可触”，令不少人表示“看了想搬家”。

有人说，城市发展得好不好，文明水平高不高，看高楼大厦撑起的天际线，更看万家灯火拼成的地平线，看“面子”更看“里子”。诚然，如果外在形象脏乱差，这样的城市当然谈不上文明，但假如“面子”光鲜、“里子”不堪，功能品质欠账多，百姓就难有获得感、幸福感，这样的城市同样难言成功，这样的创建也就失去了意义。当下，洛阳把文明创建摆在“统领城市提质”的突出位置，以创建全国文明典范城市为抓手，带动城市发展里里外外全面提升，就是让城市功能更有支撑，百姓生活更有质感，城市发展更有温度。可以说，重形象也重品质，重外在也重内涵，尤其是更加注重解决群众关心的“里子”问题，这正是“创建为了人民”的价值所在。

今年以来，我市以“八大专项”为抓手推动全国文明典范城市创建，激发背街小巷、公共服务等各领域嬗变，抓住的正是功能品质这个关键。22个社区体育公园融合游园、健身功能，让人在鸟叫蝉鸣中纵情运动；96个片区老旧小区改造同步融入电梯加装、养老、托幼等服务，让房子“好看”又“好住”；一次性迁建8所高中，教育投资规模近年罕见，只为让孩子住得美、学得好……聚焦群众的“急难愁盼”，我们创建为民实打实，一个“内外兼修”“秀外慧中”的文明洛阳正加速走来，文明创建更是在人民群众心中深深扎下了根。

做好“里子”就是最大的“面子”。将文明创建的“里子”做实了，提升城市功能品质，生活更便利、更舒适、更安心，群众就会过得更体面、更有尊严，城市也会在点赞声中收获口碑。用“里子”支撑“面子”，撑起的是“为民造福”的政绩追求，是“以人民为中心”的发展理念！

创建重“里子”，人民得实惠，城市有“面子”。

下足“绣花功夫”，深入“最后一米”，以“两个建设、三个改造”为重点，加快文明创建和城市提质，持续推进公共服务进社区，着力补齐教育、医疗等功能短板，我们就能描绘出城市出彩、人民幸福的美丽画卷，让我们生活的这座城市充满活力、富有魅力、极具吸引力！（洛平）