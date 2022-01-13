10日，在西工区洛北街道盛世唐庄社区，面积近30平方米的地面彩绘作品《和谐家园》在一处废弃池塘内创作完成，来往的居民纷纷驻足欣赏。
10日，在西工区洛北街道盛世唐庄社区，面积近30平方米的地面彩绘作品《和谐家园》在一处废弃池塘内创作完成，来往的居民纷纷驻足欣赏。
10日，在西工区洛北街道盛世唐庄社区，面积近30平方米的地面彩绘作品《和谐家园》在一处废弃池塘内创作完成，来往的居民纷纷驻足欣赏。该作品由洛阳市志愿者社区书画院院长魏驰卓创作，从构思到创作完成耗时两天。居民们表示，利用废弃地块创作地面彩绘创意很棒，期待以后能看到更多类似作品，让社区“颜值”越来越高。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 摄）
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