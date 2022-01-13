洛阳市农村户厕问题摸排整改“回头看” 暨牛羊产业发展工作会议召开

昨日，全市农村户厕问题摸排整改“回头看”暨牛羊产业发展工作会议在洛宁县召开。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

昨日，全市农村户厕问题摸排整改“回头看”暨牛羊产业发展工作会议在洛宁县召开。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

关于做好农村户厕问题摸排整改“回头看”工作，杨骁指出，农村厕所革命是习近平总书记亲自倡导、始终牵挂的民生实事。各级各部门要提高政治站位，认真落实国家和省部署要求，充分利用好接下来的3个月时间，高质量、高标准做好“回头看”工作，务实推进农村厕所革命。要深入细致摸排，按照全域全面排查、严格口径标准、逐户逐厕确认的要求，开展拉网式排查，做到底清数明。要规范数据资料，完善改厕信息档案、问题摸排档案，做好数据审核，做到基础台账真实准确。要确保整改质量，以厕所好用不好用、群众满意不满意作为主要评价依据，严把产品质量关、施工质量关、群众满意关，把握推进节奏，有力有序整改。要压实工作责任，坚持党委政府主要领导亲自抓，加强督导检查，改进工作作风，坚决杜绝弄虚作假，切实提升农村人居环境和农民生活品质。

就加快牛羊产业发展工作，杨骁强调，发展牛羊产业是巩固脱贫成果、推进乡村振兴、促进农民增收的重要支撑。要把推动牛羊产业发展摆在重要位置，认真落实《洛阳市人民政府关于大力支持牛羊产业发展的实施意见》，细化政策、壮大规模、拉长链条、加强培训，加快推动牛羊产业高质量发展。要紧盯目标促发展，抓大乡(镇)、抓大场、抓大户，确保完成省定目标任务。要内育外购扩规模，采取“内育+外购”方式，加快实现扩群增量。要储足饲草保生产，完善饲料供应体系，保障饲料市场需求。要完善体系精服务，统筹做好良种繁育推广、关键科技支撑、重大动物疫病控制、牛羊交易流通等工作，不断提高牛羊产业质量效益和竞争力。要压实责任抓落实，养牛大县主要领导要亲自挂帅，充分发挥基层组织网络体系作用，深入摸排群众和企业发展意愿，广泛宣传政策，落实激励措施，加强督导指导，切实调动方方面面积极性，真正把牛羊产业打造成富民产业。

副市长韩治群参加会议。当日上午，与会代表还深入洛宁乡村，实地观摩考察农村厕所革命和牛羊产业发展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王格格)