老城区道北路街道：公益课堂添彩居民生活

“职业规划会直接影响到个人的生活、职业生涯，提前做好职业生涯规划，有利于在求职的过程中有的放矢……”7日下午，清朗的讲课声中，“青春筑梦”大学生职业生涯规划文明实践公益课堂在老城区道北路街道新时代文明实践所举行。

“职业规划会直接影响到个人的生活、职业生涯，提前做好职业生涯规划，有利于在求职的过程中有的放矢……”7日下午，清朗的讲课声中，“青春筑梦”大学生职业生涯规划文明实践公益课堂在老城区道北路街道新时代文明实践所举行。

“开展新时代文明实践活动的宗旨是紧贴群众需求，更好服务群众，大学生就业是不少居民都关注的问题，于是就举办了这次活动。”道北路街道相关负责人表示，本次活动聚焦大学生在就业创业过程中的技能提升、职业规划、法律法规、政策扶持等问题，通过邀请专家授课的形式，为大学生指点迷津、提供帮扶，引导大学生作出明确精准的就业定位。

“这次讲座干货满满，很贴合我们目前的需求，让我们明白了以后道路的选择方向。”不少参与活动的大学生这样说道。

这次公益课堂是道北路街道进一步加强基层文化建设，丰富群众精神文化生活的一个缩影。近年，道北路街道立足新时代文明实践阵地，积极对接社会资源，围绕群众“心愿清单”，开展“走出去”“请进来”文化活动，打通教育群众、引导群众、服务群众“最后一公里”。

着力培育、整合“社区能人库”资源，进一步激活“社区能人”的创造热情，为更多惠民活动提供“创意+”；开展“文明实践+联谊”活动，助力辖区青年居民“脱单”；开设老年大学课堂，丰富老年人文化生活……今年以来，道北路街道组织开展了一系列“文化进社区”惠民活动，不断加强公共文化服务供给质量，着力满足群众文化需求。

“通过新时代文明实践所这一平台，我们能更好地倾听群众呼声，回应群众需求，解决群众难题。”道北路街道相关负责人表示，该新时代文明实践所将继续以群众需求为出发点，以志愿服务为引领，通过开展一系列文明实践活动，提升人民群众的获得感、幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 石智卫 刘新合 柴琳舒）