养猫还得下聘 看古人花式宠猫

喜欢撸猫、宠猫的人自嘲是“猫奴”。猫奴自古就有。今人养猫比较随性，古人养猫则仪式感十足，想带一只猫回家，得准备一份“聘礼”，挑一个黄道吉日。

8月8日是国际爱猫日。

收藏家马未都年轻时爱养狗，年纪大了爱养猫，因为猫会撒娇卖萌，还不用每天出门遛，更适合腿脚没那么利索的老年人。

喜欢撸猫、宠猫的人自嘲是“猫奴”。猫奴自古就有。今人养猫比较随性，古人养猫则仪式感十足，想带一只猫回家，得准备一份“聘礼”，挑一个黄道吉日。

从猫神到狸奴

中国人驯养猫已有数千年的历史。起初，河洛先民养猫的原因很简单：猫会逮老鼠，能帮人类驱逐硕鼠，守护粮食。

周代典籍《诗经》里有一首《硕鼠》，提到古时鼠患成灾，人们期望“硕鼠硕鼠，无食我黍”。老鼠自然不会听劝，养一只猫对付它们才奏效。

猫因为捕鼠本领高超，甚至一度登上神坛。东周时期有祭祀猫的习俗。洛阳是东周王城，猫的地位可想而知。

汉代已有驯养的家猫。西汉名臣东方朔给大将霍去病写信说，“骐骥、绿耳、蜚鸿、骅骝，天下良马也，将以捕鼠于深宫之中，曾不如跛猫”，意思是千里马在宫里还不如跛脚猫会抓老鼠，人要在合适的位置才能发挥才干。由此推论，西汉京城长安、东汉京城洛阳的皇宫里都养有猫。

唐宋时期，养猫渐成潮流，从宫廷到民间都盛行养猫。在唐代东都洛阳、北宋东京汴梁等地，猫的受欢迎程度自不待言。

宋书《东京梦华录》里说，在河洛地区的汴梁街市上，有专门卖猫食的店铺。宋代人亲切地唤猫为“狸奴”，把猫当成了家庭成员。

带包盐当聘礼

既然猫被视作家庭成员，养猫自然不可唐突。史载，宋代人带猫入家宅的过程充满仪式感，十分讲究。

不管是去买猫还是到亲友家领养小猫，都先要翻翻皇历，譬如《象吉备要通书》，挑选一个“纳猫”吉日，然后准备好聘礼，上门请猫咪。

聘礼或是一包糖、两包茶，或是一袋盐、一串鱼，也可用芝麻、大枣等物。贵贱不打紧，关键是表达心意，即便是收养流浪小猫，也要给猫妈妈带一串小鱼干意思意思。

北宋文人黄庭坚被老鼠闹腾得整宿睡不好觉，听闻别人家的猫生了一窝小猫咪，赶紧“买鱼穿柳聘衔蝉”，带着小鱼干前去请猫。

宋代诗人陆游囊中羞涩，买不起鱼，用盐当聘礼请猫回家看守书籍，“裹盐迎得小狸奴，尽护山房万卷书”，“寒无毡坐食无鱼”，颇觉愧对猫咪。

让猫拜拜灶王爷

《猫苑》等古籍里说，请猫还得签“纳猫契”，与猫咪约定互助互爱，铲屎官须善待猫，猫得好好逮老鼠，并祈请神灵保佑猫不走失。

“纳猫法”比娶媳妇儿还麻烦：去接猫时，要把猫装在布袋里或用布盖住猫头，放在桶(或斗)中，桶内放一根从猫的原主人家讨来的筷子，小心翼翼地带回家。路上遇到沟壑，得用石子填平了走过去。

为了让猫与其他家庭成员和睦共处，把猫接回家后得先“拜码头”——让猫拜拜“一家之主”灶王爷以及家里的狗狗，然后把带回来的筷子插在土堆上，据说这样猫就不会在家里乱拉。

据现代猫奴考证，古人的这套“纳猫法”是有科学道理的：他们或许早已发现猫有领地意识，于是将一根带有猫妈妈(原主人家)气味的筷子插进土堆，制成了原始的“猫砂盆”。

猫咪好奇心强，上蹿下跳到处玩儿，为了防止小猫咪走丢，古人还总结了一套“防丢猫大法”。

譬如“初乞小猫归，与猪肝一二片，携猫出门外，用细竹枝鞭之，放回家再与肝二片”。就是让小猫长长记性，老实在家就有猪肝吃，出门就要挨打，如此多训练几次，猫就不敢到处乱跑了。

还有个法子更有趣：“失猫者禳灶神，乃以绳绠围捆于灶囱，数日猫反(同返)。”猫喜欢睡在温暖的灶膛旁，所以祈求灶神大显神威把猫吸引回来。

还有一种流传至今的“剪刀大法”：在灶台上放一碗清水，碗上平放一把剪刀，剪刀开口指向家门或窗户方向，然后叫唤猫咪的名字，猫就会回家。

这些法子玄之又玄，有没有用不好说。现代人更相信信息传播的力量，猫丢了，发一条朋友圈，肯定比求灶王爷好使。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）