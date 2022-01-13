“小喇叭”让文明观念“声”入人心

“创建全国文明典范城市，做文明洛阳人，这是700多万洛阳人共同的心愿，也是我们共同的社会责任和义务……”昨日上午，在洛龙区古城街道龙富社区，党员先锋岗的“小喇叭”正不停地传递着文明创建的“好声音”。

“创建全国文明典范城市，做文明洛阳人，这是700多万洛阳人共同的心愿，也是我们共同的社会责任和义务……”昨日上午，在洛龙区古城街道龙富社区，党员先锋岗的“小喇叭”正不停地传递着文明创建的“好声音”。

这段长约46秒的音频由市创建办邀请专业人员录制而成，播报内容经过反复斟酌、多次修改，定版后共计146个字，内容涉及文明停车、文明养犬、文明出行、文明餐桌等。从昨日起，这段宣传音频在全市各社区的广播站、小喇叭里循环播放，号召居民做文明创建的参与者、实践者，为创建全国文明典范城市尽一份责任。

“文明城市创建让我们的居住环境越来越好，大家的幸福感越来越强。”家住洛龙区瀛洲蓝郡小区的居民孙敏说，志愿者们每天入户宣传非常辛苦，大家都应该大力支持创建工作，让城市越来越美好。

“‘小喇叭’宣传接地气、有人气。”市创建办相关负责人表示，下一步，他们将积极发挥“小喇叭”的大作用，指导各社区科学安排广播时间，让创建的声音“响”起来，让基层的宣传“热”起来，真正把公益宣传做到群众家门口，使文明理念、文明常识、文明规范深入人心，着力营造人人知晓、人人支持、人人参与的良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 方安平 高亚辉）