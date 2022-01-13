律师左鑫：文月，我们会帮你渡过难关

日前，本网刊登的《妈妈陪嫁的缝纫机就是女儿的书桌》，讲述了寒门励志学子上官文月的故事。市律师协会副会长、河南大进律师事务所主任左鑫看到后，当即决定以河南大进律师事务所妇女联合会的名义向上官文月资助5000元爱心款。

日前，本网刊登的《妈妈陪嫁的缝纫机就是女儿的书桌》，讲述了寒门励志学子上官文月的故事。(详见>>>《妈妈陪嫁的缝纫机就是女儿的书桌》)市律师协会副会长、河南大进律师事务所主任左鑫看到后，当即决定以河南大进律师事务所妇女联合会的名义向上官文月资助5000元爱心款。

昨日上午，记者与左鑫一行赶往汝阳县刘店镇洪岭村探望上官文月一家。左鑫详细了解了上官文月的家庭情况及其学习情况，并翻看了文月的奖状和证书。“文月，困难只是暂时的，我们会帮你渡过难关，你学习这么优秀，以后肯定会找到一份好工作，改变家庭现状。”左鑫说。

河南大进律师事务所妇女联合会主席张巧利表示，文月以后有任何生活方面的困难都可以求助她们。同时，在开学之前，该妇女联合会也会对文月进行服装搭配指导。随后张巧利代表河南大进律师事务所妇女联合会为上官文月送上爱心款5000元及米、油、牛奶等。

上官文月说，上大学之后她一定会努力学习，朝着目标扎实迈进，争取以优异成绩完成学业，成为一个有益于国家、社会的人。

多年来，河南大进律师事务所一直积极参与社会公益事业，先后资助寒门励志学子40余名。今年，为更好地发挥女律师优势，维护妇女儿童合法权益，推进法治政府建设，该所于5月31日成立了洛阳首个律所妇女联合会。

左鑫表示，河南大进律师事务所妇女联合会将再拿出6000元爱心款资助其他寒门励志学子，帮助他们圆大学梦。

希望有更多的爱心人士和团体能帮助上官文月及像上官文月一样的寒门励志学子。爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。（洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 陈言真）

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