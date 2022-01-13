生活中 子女与父母有矛盾如何化解

中国人向来重孝道，要做到孝顺不是一件容易的事。在生活中，父母与子女可能因各种问题而发生矛盾。

大家坐在一起交流

●时间：8月10日

●地点：西工区香榭里·阳光社区新时代文明实践站

●主持人：赵喆西工区香榭里·阳光社区党支部书记

●开场白：中国人向来重孝道，要做到孝顺不是一件容易的事。在生活中，父母与子女可能因各种问题而发生矛盾。

嘉宾出场

岳洗凡：西工区香榭里·阳光社区居民 90岁

观点：经常与父母争吵会产生不好的影响

在生活中，子女与父母发生矛盾在所难免，但孝敬父母是中华民族的传统美德，子女应想办法化解与父母之间的矛盾，不要与父母争吵。

这是我朋友讲的一个故事。他在乡村经营了一家工厂，工厂扩大经营范围，急需人手，朋友给他推荐了一个人，他了解得知这个人在家里经常与父母吵架，果断拒绝招收这个人。他告诉我：“一个人在家里常与父母吵架，很可能对父母不孝，连父母都不孝敬的人，还能指望他干好工作？”由此可见，一个人经常跟父母争吵，会产生多么不好的影响。

子女与父母之间有矛盾，应心平气和地沟通，通过和平的方式化解矛盾，争吵只能激化矛盾，影响彼此的感情。父母与子女不是一代人，生长环境有所不同，要相互理解，相互包容。作为老年人，我们要学着从不同的角度看问题，消除与子女间的隔阂。