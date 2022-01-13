中伏还未结束 高温天气“卷土重来”

今日洛阳多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温23℃到32℃。

前两天，我市的天气凉快得像进入了秋天，不过，大家不要被眼前的凉爽迷惑，中伏还未结束，凉爽不过两天，我省将再被高温“掌控”。

昨天，省气象台预计，清凉即将暂停，今天我省大部地区高温“卷土重来”，预计今天到15日，我省黄河以南大部最高气温将升至37℃到39℃，部分县市40℃以上，提醒大家，防暑降温仍然不可掉以轻心。此外，近期我省西部、北部地区多对流性降水，要注意防范局地强对流天气。

市气象台根据最新气象资料分析，受副热带高压影响，12日到14日我市以高温闷热天气为主，午后多局地阵雨或雷阵雨；15日到16日受冷空气扩散影响，我市有分布不均匀的雷阵雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

具体预报如下——

今天，多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温23℃到32℃。

明天，晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到37℃。

13日，晴天到多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。

14日，晴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温28℃到39℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）