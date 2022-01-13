真金白银！洛阳将大力支持牛羊产业发展

近期，全省明确重点扶持的40个养牛大县培育县名单中，洛阳独占6个，涉及洛宁、宜阳、伊川、嵩县、汝阳和孟津。

洛阳是牛羊传统养殖大市和重要的优质奶源基地。今年的中央一号文件明确提出“加快扩大牛羊肉和奶业生产”。近期，全省明确重点扶持的40个养牛大县培育县名单中，洛阳独占6个，涉及洛宁、宜阳、伊川、嵩县、汝阳和孟津。

日前出台的《洛阳市人民政府关于洛阳市大力支持牛羊产业发展的实施意见》明确提出，把发展牛羊产业作为乡村产业振兴、巩固脱贫攻坚成果的重要举措，大力推进布局区域化、生产标准化、经营规模化、发展产业化、产品绿色化，加快打造全省乃至全国重要的牛羊产品生产加工基地。到2025年，全市牛饲养量60万头以上，羊饲养量200万只以上，奶类产量达到20万吨，牛羊一产产值达到55亿元，全产业链产值达到300亿元。

“随着消费结构升级，在大食物观的理念下，牛羊产业蕴含巨大市场，洛阳优势明显。”洛阳市农业农村局负责人表示。此次支持牛羊产业发展，市委市政府制定了一揽子政策措施，拿出了真金白银予以支持，力度之大，前所未有。

在布局区域化方面，综合考虑饲料、土地、水源等资源要素和环境承载能力，科学规划产能布局。其中，环都市区积极推广规模养殖模式，探索完善利益联结机制；南部生态发展区采取农户圈养、荒坡放养和规模场繁育的方式，重点发展母牛(羊)养殖，保障基础生产能力。

按照“小群体、大规模”发展路径，洛阳将鼓励各地积极发展各种形式的养殖模式，引导养牛“退村入场”，不断提高规模养殖比重。对新建肉牛标准化畜位500个以上、奶牛标准化畜位300个以上的养殖场，分别按照每个畜位不高于1000元、不高于2000元的标准给予补贴，单场补贴不高于2000万元。

同时，洛阳将积极开展示范创建，大力培育万头养牛乡镇，实施母牛扩群倍增行动，积极培育以牛羊为主导产业的新型经营主体，加快推动扩群增量和种质、养殖、屠宰、加工、流通、消费等全产业链创新升级，着力培育一批全省、全国知名的牛羊企业品牌和产品品牌。

牛羊产业的发展，也将极大破解秸秆利用难题。围绕拓宽饲草渠道，洛阳将大力推进秸秆综合利用及农副产品饲料化，以粮改饲试点项目为契机，支持养殖企业开展全株玉米青贮，积极推广高产优质饲草集中连片种植。其中，对收贮全株青贮玉米等优质饲草的经营主体按照每吨不高于60元的标准给予补贴；对新增集中连片500亩以上的苜蓿等种植基地，每亩一次性补贴不高于800元。

针对牛羊产业发展融资问题，《实施意见》明确，在加大财政支持的基础上，鼓励银行机构围绕牛羊产业发展开发纯信用贷款产品；鼓励现代农业基金，聚焦牛羊产业链开展产业布局、股权投资及产业并购，壮大龙头企业；扩大农业保险覆盖面，将基础母牛保险扩大至所有县区，提高肉牛奶牛保额，保障农民养殖利益。

洛阳市农业农村局负责人表示，下一步，洛阳将把牛羊产业发展纳入乡村振兴考核范围，成立市级工作专班，实行项目化管理，统筹部门力量，确保高质量完成发展任务，加快推动乡村产业振兴、促进农民增收。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王勇 王格格 文/图）