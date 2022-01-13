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中国舞协“行走河南·读懂中国”创作采风团来洛采风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 21:09

　　10日，中国舞协“国风舞语”传承和弘扬中华优秀传统文化——“行走河南·读懂中国”创作采风团莅临洛阳，中国文联舞蹈艺术中心常务副主任、《舞蹈》杂志执行副主编张萍带队参观了龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆和洛阳博物馆等。

　　刚刚在大修之后重现真身的龙门石窟卢舍那大佛、龙门石窟石刻飞天和金刚，二里头夏都遗址博物馆的乳钉纹青铜爵、绿松石龙形器等，洛阳博物馆镇馆之宝、彩绘仕女俑等，受到采风团一行的热情关注。

　　记者获悉，8月9日，中国舞协“国风舞语”传承和弘扬中华优秀传统文化——“行走河南·读懂中国”创作采风启动仪式在河南博物院举行。此次活动由中国舞蹈家协会、中共河南省委宣传部、河南省文联主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省舞蹈家协会、河南博物院共同承办。

　　“行走河南·读懂中国”创作采风活动是中国舞蹈家协会“国风舞语”传承和弘扬中华优秀传统文化系列活动的第一季。中国舞协希望通过此次活动，大力支持鼓励编导“多角度、多视野、开放式”思考，创作出更多坚持正确导向、深入人心的经典作品，在传承发展中国古典舞的同时，引领观众读懂其中蕴含的文化底蕴，读懂中国精神。

　　据悉，此次采风团成员集中了中国具有重要影响力的顶尖舞蹈编导、专家和我省优秀青年编导、学者，将通过主题采风、创作实践、研讨座谈等系列活动，对中原地区积淀的华夏文明、黄河文化进行深度挖掘阐释。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 林东国 厉冬梅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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