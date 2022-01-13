洛阳着力推进公共服务进社区 打通便民利民“最后一公里”

洛阳坚持把文明创建的出发点和落脚点放在社区，着力推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”，以社区文明程度、生活品质的提升促进城市形象的整体提升。

作为城市的细胞，社区的文明程度直接影响着整个城市的文明程度。洛阳坚持把文明创建的出发点和落脚点放在社区，着力推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”，以社区文明程度、生活品质的提升促进城市形象的整体提升。

“文化进社区”丰富居民文化生活

“注意表情，挺直腰板，三、二、一，走……”昨日，在偃师区伊洛街道后庄社区文化广场上，20多位身着旗袍的老年模特正伴着优美舒缓的音乐款款地走着“猫步”。

去年以来，后庄社区与偃师区舞蹈、音乐、书法等协会合作，成立了舞蹈、排鼓、模特、书画、戏曲等多支文化志愿服务队，大力推进“文化进社区”。模特走秀、书画交流、读书分享、诗歌朗读、文艺汇演……如今，丰富多彩的文化活动吸引了许多社区居民积极参与。

近年，洛阳持续探索“文化+文明”社区创建特色道路，鼓励各社区结合自身实际情况，积极开展内容丰富、形式多样的“文化进社区”活动，丰富群众的文化生活。

走进老城区阳光小区，礼仪诗词形象墙、家风彩绘墙主题墙绘扮靓小区，让居民更近距离地感受文明创建的“精度”和“温度”；在西工区光明社区，一场立足社区原有民国文化资源的华丽蝶变，让老旧小区成为特色文旅街区……

推动“文化进社区”，加强文化阵地建设是关键。洛阳以社区创建提升工作为统领，立足社区群众需求，重点围绕“一站一廊一楼栋一广场一游园”，推动社区文化阵地建设，让基层文化更具生机和活力。