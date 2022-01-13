洛阳在全省率先启动电子劳动合同试点工作

8日，洛阳市在全省率先启动电子劳动合同试点工作，首批50家企业将先行先试，今后将通过“豫云签”平台，与员工签订电子劳动合同。

洛阳要试行电子劳动合同了！8日，洛阳市在全省率先启动电子劳动合同试点工作，首批50家企业将先行先试，今后将通过“豫云签”平台，与员工签订电子劳动合同。

无论是用人单位还是劳动者，劳动合同都十分重要。它是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。我国劳动法明确规定，建立劳动关系应当订立劳动合同。

什么是电子劳动合同？记者了解到，电子劳动合同是用人单位与劳动者按照劳动合同法、民法典、电子签名法等法律法规规定，经协商一致，以可视为书面形式的数据电文为载体，使用可靠的电子签名订立的劳动合同。

“电子劳动合同不是传统纸质合同的电子版，它的出现与疫情防控密切相关，虽然属于新生事物，但符合相关法律法规规定，具有与传统纸质合同相同的法律效力。”洛阳市人社局党组成员、副局长刘波介绍，目前省内通过全省统一的电子劳动合同服务平台——“豫云签”办理，该平台具备身份认证、电子签名、意愿确认、数据安全防护等功能，还可为用人单位提供从发起签约、电子认证、长期保存到快速查阅、随时调用和大数据分析的全流程服务。

此外，电子劳动合同在签订过程中运用了区块链技术，不仅所有数据都存储在云端，而且每个数据都具有唯一性和不可篡改性，这有利于建立诚信守法的用工环境，避免因劳动合同管理不规范而引发各类问题，有效预防劳动争议。

在提高企业管理效能、降低企业成本上，电子劳动合同的优势也十分明显。它不仅能减少企业在纸质合同打印、存档等方面的支出，还可远程异地签约，实现“秒签”“零跑腿”和“非接触式办理”。

“洛阳是全省首批电子劳动合同试点城市，本次筛选的50家企业均为市级模范劳动关系和谐企业，可为将来在全市推广应用电子劳动合同积累经验。”刘波表示，接下来，该局将引导试点企业正确使用电子劳动合同平台，不断丰富电子劳动合同应用场景，逐步实现与用工备案、就业登记、工伤认定、参保管理、待遇享受、仲裁调解等业务有效衔接，吸引更多用人单位主动使用电子劳动合同平台，助力营商环境持续优化。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭一达 文/图)